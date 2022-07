O destino de Filó no remake de Pantanal será cruel e este é o motivo

Em “Pantanal”, Filó (Dira Paes) é uma mãe dedicada, uma cozinheira de mão cheia e uma das principais conselheiras de José Leôncio (Marcos Palmeira). Mas, o seu final não será totalmente feliz.

Depois de casar com o rei do gado, a mãe de Tadeu (José Loreto) terá poucos dias ao lado do amado, já que o personagem de Marcos Palmeira morrerá depois de um mal súbito e tomará o lugar do Velho do Rio (Osmar Prado) e seu espírito vai ficar rondando a fazenda.

Com a morte do pai de Jove (Jesuíta Barbosa), José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu, a cozinheira ficará sozinha na casa principal e não vai entender por que o destino lhe reservou um fim tão melancólico.

Pantanal: Morte de José Leôncio (Marcos Palmeira) deixará Filó (Dira Paes) sem chão (Divulgação/Globo)

Além disso, a história sobre o Velho do Rio continuará sendo contada pelos moradores do Pantanal, mas a viúva de José Leôncio será a única que não vai encontrar com ele, como aconteceu na primeira versão, escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa, em 1990.

Filó também terá surpresas na reta final do remake de “Pantanal”. Antes de morrer, Zé Leôncio decide deixar parte de sua fortuna para ela, que viveu ao seu lado durante 20 anos. Para o fazendeiro , sua atitude é uma “questão de justiça”.

Filó (Dira Paes) fica com fortuna de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas será sozinha (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena, o personagem de Marcos Palmeira vai encontrar com seus funcionários e determinar que coloque a cozinheira no testamento e como sócia de suas empresas: “Não é questão de saúde, é questão de justiça. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, eu quero que a Filó esteja tranquila”, dirá ele.

Como vai acontecer na novela da Globo, na versão original, José Leôncio, interpretado por Cláudio Marzo (1940-2015), morre no último capítulo da novela em decorrência de um mal súbito depois de se casar com Filó, vivida por Jussara Freire.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” deve chegar ao fim em outubro, quando será substituído pela novela “Travessia”, de Glória Perez.

