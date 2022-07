Mar do Sertão: Veterano José de Abreu terá papel de destaque na novela das seis

José de Abreu interpreta coronel tradicional na novela Mar do Sertão (Divulgação/Globo)

Depois da novela “Um Lugar ao Sol”, que foi exibida no ano passado, no horário nobre da Globo, o ator José de Abreu está de volta com um novo personagem nas produções da emissora carioca, que estreia marcada para o dia 22 de agosto, na faixa das 18 horas.

Na trama escrita por Mário Teixeira, que vai substituir “Além da Ilusão”, o veterano das novelas da Globo dá vida ao coronel Tertúlio, que, segundo informações do jornalista Zean Bravo, do jornal Extra, será o pai de Tertulinho, personagem de Renato Góes, que estava na primeira fase do remake de “Pantanal”, e marido de Deodora, vivida por Débora Bloch.

"Mar do Sertão": Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz) (Ronald Santos Cruz/Globo)

Em “Mar do Sertão”, o coronel vivido por José de Abreu é um personagem que mantém as tradições e se prende a antigos princípios de honra. A nostalgia também será presente na vida dele, já que ele não esconde de ninguém que está pouco acostumado com os novos tempos e que tem orgulho de suas conquistas.

Na nova produção da Globo, o personagem também é um dos desbravadores de Canta Pedra, cidade onde a história da novela “Mar do Sertão” se passa, e é dono do único açude da região.

Tereza (Clarissa Pinheiro) e Timbó (Enrique Diaz) são casados na novela "Mar do Sertão" (João Cotta/Globo)

Além do filho, que será o vilão da novela, o coronel Tertúlio também tem um apreço por Zé Paulino (Sérgio Guizé), um dos protagonistas da trama e mocinho, que será considerado morto e, ao reaparecer, encontra a mulher de sua vida, Candoca (Isadora Cruz), casada com Tertulinho.

Escrita pelo autor Mario Teixeira, “Mar do Sertão” conta com um elenco formado por Isadora Cruz, Nanego Lira, Suzy Lopes, Thardelly Lima, Everaldo Pontes, Quitéria Kelly, Cyria Coentro, Giovana Cordeiro, Enrique Diaz, Theresa Fonseca, Mariana Sena, Clarissa Pinheiro, Lucas Galvino, Clarissa Pinheiro, Sara Vidal, Caio Blat, Déo Garcez, Pedro Lamin, Enzo Diniz e Felipe Velozo.

