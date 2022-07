Ludmilla se empolga, anuncia local de gravação de álbum e pede: ‘aguardem em casa’

Desde 2020 Ludmilla tem se aventurado pelo pagode - e os fãs estão aprovando. Após o sucesso da turnê “Numanice” e sete meses depois do lançamento de “Numanice #2″, a cantora anunciou a gravação ao vivo do álbum.

Até então, o disco contava apenas com as músicas gravadas em estúdio, disponível nas plataformas de streaming. O mesmo aconteceu com a primeira parte do projeto, que teve suas versões em estúdio entregues ao público em abril de 2020, mas a versão ao vivo chegou apenas em janeiro de 2021.

Animada, a cantora revelou que “Numanice #2″ será gravado no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira (21).

Contudo, pouco depois a própria Ludmilla percebeu o problema de entregar o “segredo”: a gravação será fechada. Ou seja, embora seja realizada em um espaço aberto da capital carioca, não comportaria um público massivo, como tem acontecido durante a turnê do projeto.

“Eu me empolguei com isso da gravação do ‘Numanice #2′. Mas como falei pra vcs, é uma gravação fechada e precisamos garantir o controle de pessoas pra tudo fique lindo, igual no primeiro”, tentou reparar a artista, ao escrever horas depois em sua conta no Twitter.

Ludmilla apelou para o bom senso de seus fãs. “Conto com vocês pra aguardarem essa surpresa linda que estou preparando, em casa, bonitinhos, porque o espaço realmente será limitado e do lado de fora não vai dar pra ver nem ouvir nada”, pediu.

Sucesso no pagode

Aproveitando o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, Ludmilla resolveu se arriscar no pagode. Em abril de 2020, ela lançou cinco músicas no estilo, reunidas no EP “Numanice”.

Embora seguisse divulgando singles de funk, a cantora viu eu projeto de pagode crescer e lançou um álbum ao vivo, em janeiro do ano passado. Assim que os shows foram liberados novamente, ela lançou uma turnê do projeto, que vem crescendo a cada show realizado - saiba mais.

Em janeiro deste ano, Ludmilla lançou mais 10 músicas, no “Numanice #2″. Uma das faixas mais conhecidas desse lado pagodeira da artista é “Maldivas”, uma canção escrita pela própria cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático.

