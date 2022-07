Kate e William desobedecem ordem da Rainha e viajam novamente de helicóptero com as crianças

Depois das últimas notícias de que a Rainha Elizabeth II estaria incomodada com as constantes viagens de Kate Middleton, príncipe William e os filhos de helicóptero, os dois fizeram uma nova viagem e isso, conforme fontes, gerou nova preocupação na monarca.

A Rainha Elizabeth II já deixou claro que não é fã desse hábito particular deles e, desde março ouvimos informações de que os dois estariam sendo cobrados a diminuir a quantidade de viagens de helicóptero.

Segundo fontes relataram ao Daily Mirror anteriormente, a Rainha Elizabeth II teria tido “várias conversas” com o príncipe William pedindo que ele “parasse de voar, principalmente com mau tempo”, em meio a temores de que um acidente pudesse ameaçar a linha de sucessão.

Como sabemos, o príncipe William é herdeiro do trono do Reino Unido e deve chegar ao cargo mais alto da monarquia britânica após seu pai, o príncipe Charles. Então, sua segurança é um dos temas mais importantes para a Rainha, não somente para ela como também para o Parlamento inglês.

Férias em família

Na última semana, foi divulgado no jornal britânico The Sun que Kate Middleton e o príncipe William fariam uma viagem de férias com os filhos George, Charlotte e Louis. Embora o destino não tenha sido revelado, por razões óbvias, especialistas apostavam que a família iria novamente à ilha particular de Mustique.

O fato é que eles foram flagrados no começo dessa semana saindo de férias a bordo de um helicóptero.

Bronca

O especialista em realeza Neil Sean prevê que a Rainha provavelmente terá uma conversa com seu neto e sua esposa quando voltarem de sua viagem. “Parece que o príncipe William e Kate desafiaram as ordens da Rainha”, disse Sean em seu canal no YouTube.

“Esta semana eles foram vistos embarcando em um helicóptero na área dos fundos do Palácio de Kensington, para umas férias curtas. Isso deixou a Rainha preocupada. É um protocolo real para as pessoas viajarem em aeronaves separadas por razões de segurança muito óbvias”, disse Neil Sean;