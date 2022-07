Estes são os personagens da casa Targaryen que estarão em ‘House of the Dragon’

'House of the Dragon' Foto: Reprodução Twitter @PortalHOTD

De volta a Westeros, embora esta não seja a mesma terra medieval de lobos terríveis e caminhantes que você pode se lembrar em GOT, encontramos os dragões ainda vivos e seguimos o domínio dos Targaryen. Voltando 200 anos antes a HBO traz a nova série ‘House of the Dragon’, que chega em 21 de agosto ao streaming e ao canal.

Lá, nos encontraremos no auge do domínio Targaryen, uma época de grande riqueza, paz e, claro, dragões. A série conta desde os tempos de paz antes da grande tempestade que arruinou tudo: a Dança dos Dragões, terrível guerra civil que irrompe dentro da Casa Targaryen pela sucessão do Trono de Ferro.

Confira abaixo os personagens que estarão presentes em ‘House of the Dragon’

Princesa Rhaenyra Targaryen

A personagem mais importante da série, interpretada por Emma D’Arcy, é a primeira filha do rei Viserys I e herdeira do Trono de Ferro, e ao invés de aperfeiçoar o bordado, montava seu dragão Syrax desde pequena. Ela avança nos limites da feminilidade e como o gênero afeta o poder, afeta até mesmo o direito de construir sua vida.

Rei Viserys I

O rei Viserys I ajudou a manter 70 anos de paz em Westeros, mas é o tipo de governante que não gosta de irritar as pessoas, incluindo as de sua própria família. O rei tem um ego forte que o lembra que as pessoas não lembram de pessoas boas, mas de guerreiros e tiranos. Vamos estar de olho nele.

Príncipe Daemon Targaryen

Irmão do Rei Viserys, Daemon é um dos Targaryen mais voláteis. Ele é um tremendo lutador que empunha a Irmã Negra, uma das duas lâminas ancestrais da Casa Targaryen e monta o feroz dragão Caraxes. Ele também é outro potencial herdeiro do Trono de Ferro.

Alicent Hightower

Rhaenyra e Alicent, cultivam uma amizade desde a infância aparentemente inquebrável até o conflito sangrento que assola seu reino quando adultas. Foi a segunda esposa do Rei Viserys I e mãe de Aegon II Targaryen, que usurpou o trono de ferro.