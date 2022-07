Comentário feito por Eslovênia cria atrito com ex-BBB: ‘Ele é outra pessoa’

Nem tudo que acontece dentro de um reality show fica no confinamento ou será igual longe das câmeras. Pelo menos para a ex-BBB Eslovênia Marques, que surpreendeu os fãs do programa da Globo ao comentar sobre o seu envolvimento com um grande amigo da 22ª temporada.

Durante uma entrevista ao podcast PodDarPrado, a ex-sister disse que sua relação com Vinicius, ou Vyni, mudou com o fim do “BBB 22″. Em sua declaração, ela contou que não tem mais tanto contato com o colega do quarto Lollipop (que foi totalmente eliminado): “Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni e, aqui, por ele estar em outra fase da vida dele, ele é outra pessoa”, alfinetou ela.

Já sobre a mudança de comportamento, a modelo e ex-miss disse que não vê problema: “Que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável”, disse a influenciadora digital.

Porém, ao saber das declarações de Eslovênia, Vyni não teria gostado nada de saber que seu nome estava envolvido em mais uma polêmica: “Sou a mesma pessoa, a mesma pessoa que você conheceu. Só que agora estou mais esperto, mais seletivo e agora estou me amando mais, que foi o que tanto me cobraram nesses três meses que me viram na televisão”.

Vale lembrar que além da troca de farpas com Eslô, o ex-participante do “BBB 22″ está envolvido em um novo problema. Recentemente, o influenciador digital e amigo de Eliezer teria perdido um trabalho devido ao cachê.

Segundo informações de Leo Dias, ele teria exigido um valor muito alto para participar de um filme. Mas, Vyni foi às redes sociais se defender: “Leo, eu amo o meu trabalho e nunca estive tão feliz. Primeiro. Eu nunca exigi cachê nenhum. Eu (Vyni) nunca pedi o triplo do valor de nenhum dos atores!!! Negociação de valores cachê nem por mim passa”.

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Detalhe que não foi visto durante a morte de Clarice é revelado

Vyni contou ainda que estava sendo atacado: “Infelizmente estou sendo atacado por algo que eu sequer sabia. Se eu pudesse fazer um filme de graça eu faria. E foi o que eu falei quando recebi o convite: Que faria até de graça!”, disse o influencer.

O ex-participante do “Big Brother Brasil” (Globo) disse ainda que este convite nunca foi imaginado, nem em seu melhor sonho: “Nunca imaginei ter essa oportunidade na vida e estou vivendo o meu melhor momento. Imaginar que um dia eu receberia tanto amor, está me curando de várias dores do meu passado e me fazendo um novo Vyni. A Zezé é um ícone, infinitamente maior do que eu (não tem comparação), e além de querer ter a honra de gravar com ela, quero também aprender, e se eu pudesse, pagaria para estar ao seu lado”.

Vyni finalizou o seu desabafo revelando o motivo que fez ele não participar do longa: “O que chegou até mim, pela equipe de assessoria, era que no momento não era viável a participação devido a outros contratos e ao fato de que eu preciso me profissionalizar antes de exercer uma profissão tão linda. Foi o que chegou até mim. Foi isso que eu fiquei sabendo. Eu nunca soube de valores de cachê nenhum da Zezé [Zezé Motta]. Mesmo assim eu continuei e continuo insistindo que quero realizar meu sonho”.

LEIA TAMBÉM: O destino de Filó no remake de Pantanal será cruel e este é o motivo