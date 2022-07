Cara e Coragem: Ítalo manda Pat a fazer algo indesejável e carta anônima aparece

Não é segredo que Pat (Paolla Oliveira), protagonista da novela “Cara e Coragem”, entrou para o grupo misterioso das mulheres que usam terno laranja. Mas, a dublê da trama de Claudia Souto terá que quebrar a promessa que fez para suas novas amigas, incluindo Andrea (Maria Eduarda de Carvalho).

Ao saber que ela está na organização, Ítalo (Paulo Lessa) vai pressioná-la para saber detalhes do que realmente acontece entre as quatro paredes. Para o ex-segurança de Clarice (Taís Araujo) o grupo pode ter relação com a morte da empresária. Mas, ela pedirá calma para o seu sócio: “Escuta! Eu tô lá, não tô? Eu entrei. Me deixa entender direito o que é aquilo. Calma”.

Ítalo (Paulo Lessa), Clarice Falcão (Taís Araujo), Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) são personagens da novela Cara e Coragem (Sergio Zalis/Globo)

Segundo a personagem de Paolla Oliveira há muita coisa acontecendo e, por enquanto, nada pode ser dividido com os demais investigadores do principal mistério da novela da Globo: “Não entendi muita coisa sobre aquelas mulheres. Quando eu puder dividir com vocês, eu conto. Mas agora, eu preciso viver o que elas estão me propondo. Em sigilo!”.

A decisão de Pat deixará o segurança de “Cara e Coragem” com raiva e, por isso, ele decide contar tudo para Moa (Marcelo Serrado). No fim, Pat implora para que o ex-segurança mantenha a história apenas entre eles: “Ok, vou dar seu tempo, mas vou ficar ligado”, dirá o instrutor de parkour.

Carta misteriosa

Uma carta anônima chegará às mãos de Pat e Moa, nos próximos capítulos da novela das sete. O remetente será uma mulher não identificada, que aparecerá em breve no folhetim.

Em cenas previstas para irem ao ar no final deste mês, os dublês vão ler o bilhete que informa que uma tal pessoa tem informações importantes relacionadas a fórmula secreta, além de uma possível notícia sobre a morte de Clarice (Taís Araújo).

Carta misteriosa chega até os personagens da novela Cara e Coragem (Reprodução/Globo)

O documento deixará os dois com uma dúvida e uma certa ideia de cilada e, por isso, um plano será elaborado. Ao lado de Ítalo e Rico (André Luiz Frambach), o plano será executado em buscas de mais pistas.

A novela vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”. Além dos atores já citados, o elenco principal de “Cara e Coragem” conta com Marcelo Serrado, Mariana Santos, Ícaro Silva, Ricardo Pereira e Paulo Lessa.

