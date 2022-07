Cara e Coragem: Detalhe que não foi visto durante a morte de Clarice é revelado

A morte de Clarice (Taís Araujo) na novela “Cara e Coragem” sendo sendo investigado pelos detetives, dublês e muitos personagens da trama de Claudia Souto. Mas, um detalhe que passou despercebido pode revelar uma informação importante.

Na noite de sua morte misteriosa, a empresária da novela das sete fez um pedido inusitado para Anita (Taís Araujo), que vai revelar parte dessa informação para Jéssica (Jeniffer Nascimento), que encontra uma foto nunca antes vista e pressiona a amiga para contar a verdade para a moça.

Em Cara e Coragem, Jéssica (Jennifer Nascimento) encontra objeto que pode dar pistas sobre a morte de Clarice (Taís Araujo) (Divulgação/Globo)

Segundo a massoterapeuta, antes de desaparecer, Clarice pediu para que ela usasse o terninho laranja, que faz parte do grupo secreto de mulheres. Mas, essa informação não deve esclarecer muito as coisas, já que uma nova dúvida será plantada na cabeça dos fãs da novela da Globo. Afinal, será que a morte da empresária está ligada ao grupo laranja?

LEIA TAMBÉM: O destino de Filó no remake de Pantanal será cruel e este é o motivo

Ainda durante a conversa com Jéssica, a personagem de Taís Araujo vai revelar que esteve em contato com Regina, interpretada por Mel Lisboa. Mas, ela não revela o conteúdo da conversa que teve com a vilã de “Cara e Coragem”, antes do corpo de Clarice ser encontrado.

Outro suspense

Alfredo, personagem vivido por Carmo Dalla Vecchia, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor. Agora, fora de risco, o ilustrador quer saber como Pat (Paolla Oliveira) pagou pelo hospital e pelo tratamento médico.

Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) fica entre a vida e a morte em Cara e Coragem (Reprodução/Globo)

Em casa, o marido da dublê segue se recuperando da cirurgia, que foi muito mais cara do que a família estava esperando, mas, mesmo descansando, Alfredo não vai entender como ela conseguiu o dinheiro para pagar a clínica e vai confrontar até saber a verdade.

A novela vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”. Além dos atores já citados, o elenco principal de “Cara e Coragem” conta com Marcelo Serrado, Mariana Santos, Ícaro Silva, Ricardo Pereira e Paulo Lessa.

LEIA TAMBÉM: Sessão da Tarde: ‘A Fabulosa Gilly Hopkins’ precisou trocar ator durante produção