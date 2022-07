Após reatar com Wanessa, Dado Dolabella completa 42 anos e posta reflexão na web: ‘Gratidão’

O ator Dado Dolabella completa 42 anos nesta quarta-feira (20) e comemorou fazendo uma reflexão em postagem no seu Instagram. Ele compartilhou um vídeo em que aparece cantando no Festival Aya Música Medicina, retiro espiritual pela “cura do planeta”, em Goiás, e falou da “gratidão por tanto carinho e amor” (veja abaixo). Recentemente, ele apareceu no evento ao lado de Wanessa Camargo, com quem reatou o namoro.

“Momento muito especial que aconteceu essa semana que escolhi pra celebrar hoje, 42 voltas ao redor do Sol. Muita gratidão por tanto carinho e amor que tenho recebido nos últimos dias, bem intensos por sinal”, escreveu ele na legenda do post.

“Por isso, resolvi compartilhar esse aprendizado: cuidado gente! A mente, mente! Acredite no seu coração, ele sim sabe o melhor caminho. Ele pode ter voltas, pode ser o mais difícil, mas só no coração tem a força da verdade. Da fonte. Da vontade. Que vai trazer a felicidade… pode demorar, pode doer, mas ela vem”, completou o ator.

Dado também falou sobre a prática do veganismo: “Assim como as mulheres e os pretos merecem romper essa cultura opressora, todo oprimido merece e vai conquistar sua equidade ainda nesse plano. ‘Os animais do mundo existem para seus próprios propósitos. Não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos, nem as mulheres para os homens’, Alice Walker. O mundo vai ser vegano”, disse.

Dado Dolabella e Wanessa Camargo apareceram juntos em retiro espiritual, em Goiás (Reprodução/Redes sociais)

Namoro com Wanessa

Os rumores do namoro do ator com Wanessa Camargo começaram no fim de maio, logo depois que ela anunciou o fim do casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos.

Pouco tempo depois, um primo da cantora revelou que já era de conhecimento da família que os dois tinham reatado e que, inclusive, Zezé Di Camargo já tinha dado sua aprovação.

No último fim de semana, um vídeo do casal em um retiro espiritual foi divulgado na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros e deu o que falar.

Os dois apareceram em uma live, olhando um para o outro. Wanessa estava com as mãos nos ombros de Dado. As imagens ganharam repercussão após um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

“Aos poucos, Dado Dolabella e Wanessa Camargo vão transformado aparições públicas normais após a volta do relacionamento. Neste sábado (16/7), os dois foram vistos juntos em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros. Os dois participavam de uma atividade que era transmitida ao vivo pela conta oficial do Festival Aya Música Medicina que promove as atividades”, escreveu Leo Dias.

No último domingo (17), a famosa compartilhou uma foto sorridente. “Ser feliz é o que interessa. Bom domingo, meus amores!”, escreveu na legenda.

