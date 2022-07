Websérie do universo das Guardiãs Estelares é lançada pela Riot Games

Os fãs de League of Legends e League of Legends: Wild Rift já podem comemorar! Nesta terça-feira, 19 de julho, a Riot Games lançou uma websérie contando a história do novo arco das skins Guardiãs Estelares!

A partir de hoje, os apaixonados pelos jogos e pela linha de skins já podem acompanhar o primeiro episódio da websérie “Guardiãs Estelares: Destinos Cruzados”.

Composta por 5 episódios, a série de quadrinhos animados foi desenvolvida pela Riot Games Brasil e conta com uma versão dublada e exclusiva que já pode ser assistida diretamente no canal do Wild Rift no YouTube.

A websérie conta a história de Xayah que busca salvar seu amado, Rakan, que está prestes a ser consumido pela escuridão. Ela então parte em busca de recrutar as demais Guardiãs Estelares para montar um novo time e conquistar seu objetivo.

Experiência imersiva e diversificada para os fãs

Para quem gosta dos jogos e costuma utilizar as skins em suas personagens preferidas, a websérie entrega uma experiência imersiva ao utilizar a voz dos próprios dubladores e efeitos visuais e sonoros que lembram a experiência do jogo.

Ao todo, serão 5 episódios lançados semanalmente até a primeira semana de agosto.

Além do lançamento da websérie, alguns dos visuais já estão disponíveis para compra na loja do jogo. Até o momento, estão disponíveis as skins Guardiã Estelar para: Nilah, Kai’sa, Sona e Ekko; enquanto Fiddlesticks recebe seu visual de Nêmesis Estelar, um dos inimigos das Guardiãs.

Além dos visuais, do evento temático no jogo e da websérie, a Riot também está promovendo outras ações exclusivas para celebrar o retorno das Guardiãs Estelares ao League of Legends. Em parceria com a Piticas, será lançada uma linha de produtos exclusivos inspirados pela linha de skins.

Por sua vez, o restaurante oficial da Piticas, o Katon Lamen House que está localizado em São Paulo, contará com um cardápio temático inspirado pelas Guardiãs. As ações estão programadas para acontecer do dia 22 de julho a 18 de agosto.