Um dos dilemas ‘mais arrastados’ de Pantanal chega ao fim com acerto de contas

Velho do Rio (Osmar Prado) Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) em cena do remake de Pantanal (Estevam Avellar/Globo)

Em “Pantanal”, José Leôncio (Marcos Palmeira) nunca aceitou muito bem a ideia do pai, o velho Joventino (Irandhir Santos), ter morrido durante uma caça ao boi marruá. Mas, depois de muito tempo, os dois vão se encontrar e um acerto de contas vai acontecer na novela da Globo.

Mas, este acerto de contas vai acontecer em outro plano, já que o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) vai morrer após sofrer um mal súbito e vai encontrar, finalmente, o Velho do Rio (Osmar Prado). Depois deste encontro, o rei do gado da novela da Globo vai acabar se tornando a nova entidade protetora da região e de seus moradores.

Pantanal: José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) falam sobre ida ao médico (Reprodução/Globo)

Antes da morte do personagem vivido por Marcos Palmeira, o Velho do Rio vai aparecer na fazenda e ouvir uma conversa entre Filó (Dira Paes) e Muda (Bella Campos). Na cena, elas falam sobre a existência do protetor do Pantanal e sobre a possibilidade da entidade ser o pai desaparecido de Zé Leôncio.

LEIA TAMBÉM: Anitta manda mensagem aos fãs e revela o motivo de sua internação

No fim, as duas chegam à conclusão de que isso seria algo fora do comum. Para a mãe de Tadeu (José Loreto), se ele fosse mesmo o pai de seu amado não ficaria longe por tantos anos e já teria se aproximado do filho. Ao ouvir o relato, o Velho fica incomodado e deixa escapar a seguinte fala cheia de mistério: “Tá chegando a hora. Vocês nem imaginam, mas que tá, isso tá”.

José Leôncio (Marcos Palmeira) morre e vira o Velho do Rio em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

O ser místico da novela das nove ainda ressalta que Filó foi uma grande companheira para José Leôncio e se fosse outra mulher, ele [Velho do Rio] não teria ficado longe todos esses anos: “Me dá muita saudade de vir aqui... Muita saudade disso tudo”, afirma o personagem.

Mais mortes

Quem também deve morrer no remake da Globo é Tenório, personagem de Murilo Benício. Após trair Maria Bruaca (Isabel Teixeira), planejar um casamento forçado de Guta (Julia Dalavia) e matar algumas pessoas, o vilão da novela da Globo deve morrer de maneira trágica.

Tenório (Murilo Benício) será morto na reta final de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

O grileiro deverá ser morto por Alcides (Juliano Cazarré), que decide assumir sua paixão por Maria Bruaca e entra em guerra com o ex-patrão. O acerto de contas deve começar na reta final do folhetim. Na cena, eles brigam e o peão consegue atirar em Tenório, que cai morto. Depois disso, o corpo do pai de Guta será jogado no rio e devorado para ser devorado pelas piranhas.

LEIA TAMBÉM: Essa atriz portuguesa estará juntinho de Rodrigo Lombardi em Travessia