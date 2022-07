Polícia investiga tiroteio que matou membro da equipe de ‘Law and Order: Organized Crime’

Um homem de 31 anos, cuja identidade está sendo mantida em sigilo, morreu hoje, 19, enquanto estava fazendo a fiscalização de estacionamento para a série ‘Law and Order: Organized Crime’. Ele foi baleado no rosto e no pescoço por um criminoso na terça-feira no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo informações da NBC, a vítima estava sentada em um carro no quarteirão 200 da North Henry Street, no bairro de Greenpoint, quando foi atacada por volta das 5h15, hora local.

O Departamento de Polícia de Nova York está investigando o caso e informou que um suspeito abriu a porta do carro e atirou, atingindo a vítima no rosto e no pescoço. A vítima foi levada para o hospital e declarada morta por volta das 6h, hora local.

Testemunhas

Um membro da equipe da série da NBC disse ao portal de entretenimento Deadline que viu um homem com “algo debaixo da camisa” fugindo da cena. Além disso, parece que o veículo em que a vítima, possivelmente um funcionário vigilância do estacionamento, estava sentado quando foi baleado várias vezes tinha um cone de estacionamento laranja no teto do carro no momento do ataque.

“Não está claro agora se este era um set estabelecido ou não, ou se a vítima estava perto de onde as filmagens deveriam ocorrer”, disse uma fonte ao Deadline.

O tiroteio aconteceu perto dos estúdios de som da Broadway Stages, no Brooklyn. Ainda de acordo com o Deadline, hoje não houve filmagem externa da série e a vítima estava na rua basicamente sozinha.

Após os disparos, a polícia foi imediatamente chamada, mas até agora nenhuma prisão foi feita. A investigação está sendo conduzida por uma combinação do esquadrão de detetives da 94ª Delegacia e da unidade de homicídios do Brooklyn North.

Declarações

O gabinete do prefeito de Nova York, Eric Adams, deu uma declaração própria nesta terça-feira. “A segurança de todos os nova-iorquinos é nossa principal prioridade”, disse Fabien Levy, secretário de imprensa do prefeito, ao Deadline.

“Nenhum tiro é aceitável, e é por isso que estamos trabalhando todos os dias para tirar armas ilegais das ruas de Nova York”, acrescentaram. Oferecemos nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas de trabalho da vítima durante este período difícil e trabalharemos diligentemente para levar o suspeito à justiça e conter a onda de violência armada que estamos vendo”.