Spoiler: Entenda por que morar no Pantanal será a pior decisão de Zuleica

Zuleica (Aline Borges) vai trocar a vida na cidade grande para morar no Pantanal. Mas, a vida ao lado de seu amado Tenório (Murilo Benício) não será como em um conto de fadas.

Mesmo sem Maria Bruaca (Isabel Teixeira) por perto, já que ela foi expulsa da fazenda com a descoberta da traição com Alcides (Juliano Cazarré), a segunda esposa do grileiro vai sofrer um bocado ao descobrir que nem tudo são flores quando o assunto é conviver diariamente com o vilão da novela.

Ao lado dos filhos, a personagem de Aline Borges no remake da Globo não vai se acostumar muito com a nova realidade e quebrará a cara. Sem a esposa oficial e Zefa (Paula Barbosa), Tenório vai colocar a mãe de seus filhos para fazer todos os trabalhos domésticos e ela não vai gostar nada desta vida.

Pantanal: Zuleica (Aline Borges), Marcelo (Lucas Leto), Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Caue Campos) vivem juntos com Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Em cenas que ainda vão ao ar, Zuleica aparece varrendo, preparando comida, passando roupa, além de outras funções domésticas. Além disso, a nova Bruaca será colocada de lado e o público não verá mais o clima de amor entre os dois.

Além de substituir Mary Bru, Zuleica terá que enfrentar a dor de perder Roberto (Cauê Ramos), que morrerá em “Pantanal”. Diferente da versão original, quando o personagem foi engolido por uma sucuri, ele será morto por Solano (Rafael Sieg), jagunço contratado pelo pai para matar outros personagens.

O crime acontece depois que Roberto vê o bandido tentando matar José Lucas (Irandhir Santos). Na cena, Solano ficará com medo de ser denunciado e acaba matando o filho de Tenório. Mas, ele vai inventar que o jovem foi devorado por uma cobra.

No remake da novela Pantanal, Tenório (Murilo Benício) vai se vingar de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (João Miguel Júnior/Globo)

Já fora da fazenda, Maria ficará desaparecida, deixando até sua filha, Guta (Julia Dalavia), sem notícias sobre para onde foi depois que o grileiro decidiu mandá-la embora de casa. Como sabemos, ela passará a viver na embarcação, na tapera e também na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Será que com o desprezo podemos esperar uma união entre Maria e Zuleica contra Tenório?

