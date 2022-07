Rodrigo Mussi celebra resultado de exame e diz que está livre de sequelas de acidente: ‘Perfeito estado’

O ex-BBB Rodrigo Mussi compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira (19), os resultados dos recentes exames que fez no cérebro. Ele sofreu um acidente de carro, em março passado, e destacou que se recuperou bem, sem nenhuma sequela.

“Todo mundo me pergunta do pós-acidente e cirurgia. Quero agradecer o pessoal do hospital. Eles foram excepcionais. Acabei de fazer um exame importantíssimo na cabeça. Me deixaram em perfeito estado. Eles são muito competentes. A única coisa que tenho é o arranhão na testa”, celebrou o ex-brother.

Rodrigo Mussi mostrou detalhes de cicatriz na testa resultado de acidente de carro (Reprodução/Instagram)

Recentemente, Rodrigo falou sobre um atrito com o irmão, Diogo Mussi, que destacou que eles romperam relações. Depois da exposição sobre o problema familiar, o ex-BBB demonstrou não ter gostado das colocações e disse, em postagem no Twitter, que não vai entrar em mais conflitos.

“Galera, passando aqui para dizer que não vou responder para uma pessoa que eu amo pelas redes sociais, que não é nem espaço para isto. Entendo que assunto de família se resolve em família. Meu coração sabe que ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida”, declarou o ex-BBB.

A revelação sobre atritos com Rodrigo foi feita por Diogo, durante conversas com seus seguidores no Instagram: “Mas é isso, bloqueado lá, bloqueado cá e vida que segue. Não vou mais responder nada sobre o Rodrigo. Espero que compreendam!”, disse o irmão, que era quem passava os boletins sobre o estado de saúde durante a internação do ex-BBB.

Diogo Mussi expõe atrito com o irmão, o ex-BBB Rodrigo Mussi (Reprodução/Instagram)

Afastado da mãe

Rodrigo Mussi falou recentemente que sua relação com a mãe segue conturbada. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal “O Globo”, ele disse que chegou a receber a visita dela enquanto estava internado, mas ressaltou que eles permanecem com as relações rompidas.

“Continuamos afastados. Com a minha mãe, não quero assunto, não. Nem depois de quando eu me acidentei foi legal. Também não quis falar depois do acidente”, revelou.

