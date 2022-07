Problema de saúde faz Alcione ser internada no Rio de Janeiro

Aos 74 anos, a cantora Alcione foi internada no no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, a equipe que cuida da comunicação da famosa, conhecida como Marrom, disse que ela passou por uma cirurgia na coluna vertebral para tratamento de espondilolistese, que é quando uma das vértebras desliza sobre a outra.

De acordo com um comunicado, a cantora maranhense tinha sido diagnosticada com discopatia degenerativa de L5, que são sinais de desgaste nos discos intervertebrais, necessitando da intervenção cirúrgica.

Alcione ganha documentário sobre sua carreira (Divulgação/Globo)

“Alcione foi submetida à uma cirurgia na coluna vertebral para um tratamento de espondilolistese de L5 - VT associada à discopatia degenerativa de L5, com sinais de radiculopatia à direita”, escreveu a equipe da famosa no Instagram.

LEIA TAMBÉM: Anitta manda mensagem aos fãs e revela o motivo de sua internação

Ainda no comunicado, postado pela assessoria de imprensa, foi informado que a cantora deverá ter alta em breve: “Gostaríamos de enfatizar que a cirurgia realizada pelo Dr. Deusdeth Gomes do Nascimento e Equipe, foi muito bem-sucedida e que, a alta hospitalar, deverá ocorrer nos próximos dias.

Em 2022, a sambista completa 50 anos de carreira e fará diversos shows pelo país para celebrar. A próxima apresentação está marcada para o dia 9 de setembro.

Alcione e a Covid-19

O ano não começou fácil para Alcione. Para quem não lembra, em janeiro de 2022, a cantora foi diagnosticada com a covid-19 e precisou se ausentar dos palcos.

Na época, a assessoria de imprensa da famosa usou as redes sociais para falar sobre o seu diagnóstico: “Ao realizar exames, Alcione testou positivo para covid-19. Felizmente, a cantora está assintomática, mas, claro, não poderá realizar os próximos shows”.

Com covid-19, Alcione cancela shows de janeiro (Reprodução/Instagram)

Além dos shows, Alcione cancelou sua participação no “Faustão na Band”, programa de Fausto Silva, que estreou no início de 2022. Na atração, ela cantaria os seus principais hits.

Ao longo da carreira, Alcione gravou muitas músicas, ganhou prêmios e participou de novelas da Globo, como “O Clone”, “Cheias de Charme”, “Salve Jorge” e “A Força do Querer”.

LEIA TAMBÉM: Um dos dilemas ‘mais arrastados’ de Pantanal chega ao fim com acerto de contas