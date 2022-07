Príncipe Harry faz declaração romântica à Meghan Markle durante discurso na ONU

Na última segunda-feira, 18, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, estiveram na sede da sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, para celebrar o Dia Internacional de Nelson Mandela. Conforme já havia sido confirmado pelo porta-voz do casal, os dois viajaram da Califórnia, onde atualmente residem, para Nova York a fim de participar do evento.

Os dois chegaram juntos e, enquanto Harry falava ao público, Meghan esteve na plateia. Ele falou sobre mudanças climáticas e pobreza, além de fazer referência à vida de Nelson Mandela e aos desafios que o país ainda enfrenta hoje.

O príncipe aproveitou a ocasião para detalhar sua conexão pessoal com a África, revelando que é um lugar onde ele se sente mais próximo de sua mãe e onde percebeu que sua esposa, Meghan, era sua alma gêmea.

Ele disse: “Desde que visitei a África pela primeira vez aos 13 anos, sempre encontrei esperança no continente. Na verdade, durante a maior parte da minha vida, foi a minha tábua de salvação, um lugar onde encontrei paz e cura uma e outra vez”.

Veja também: Rainha teria se sentido aliviada com ausência de Meghan Markle em um evento da realeza

“É onde me senti mais próximo de minha mãe e busquei consolo depois que ela morreu, e onde eu sabia que havia encontrado uma alma gêmea em minha esposa”, continuou o duque de Sussex.

Segundo relatos confirmam na imprensa britânica que Meghan e Harry fizeram questão de homenagear o líder político na ocasião. Lembremos que os dois conheceram a viúva de Mandela, Graça Machel, em 2019.

Viagem da realeza

Em 2019, Meghan e Harry visitaram a África do Sul, onde estavam convencidos de que tinham a “magia da princesa Diana”.

Foi durante a viagem que eles apresentaram Archie ao falecido Arcebispo Desmond Tutu, que acabou se tornando amigo íntimo do casal. O religioso e defensor dos direitos humanos, que ajudou a acabar com o apartheid na África do Sul, morreu aos 90 anos em 26 de dezembro de 2021.

Após sua morte, Meghan e Harry compartilharam uma declaração conjunta explicando o que o ícone dos direitos civis significava para eles. “O arcebispo Tutu será lembrado por seu otimismo, sua clareza moral e seu espírito alegre. Ele era um ícone da justiça racial e amado em todo o mundo”, inicia o texto da mensagem.

“Faz apenas dois anos que ele segurou nosso filho, Archie, enquanto estávamos na África do Sul. ‘Arch and The Arch’, ele brincou, sua risada contagiante ecoando pela sala, relaxando qualquer um em sua presença. Ele continuou como nosso amigo e fará muita falta para todos”, compartilharam o duque e a duquesa de Sussex.

A pulseira de Harry

Em um dos braços, o príncipe Harry optou por usar uma pulseira que tem um valor sentimental para ele. Embora ele sempre seja visto com diferentes braceletes, há um especial que Harry raramente tira, um bracelete que tem a ver com sua mãe, a princesa Diana.

De acordo com o Business Insider, o príncipe Harry foi visto pela primeira vez usando a peça em 2001. Mais recentemente, as fotografias indicam que o duque também a vestiu no anúncio do noivado e no dia do casamento.

É relatado pelo Business Insider, embora não confirmado, que ele provavelmente conseguiu o bracelete durante uma viagem à África, imediatamente após a morte de sua mãe, a princesa Diana.