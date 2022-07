Pequena Lô revela como tem se destacado em meio a tantos influencers atualmente: ‘Autenticidade e essência’

Com fenda lateral em um vestido longo e brilhoso, Lorrane Silva, conhecida como Pequena Lô, brilhou em sua passagem pelo red carpet da primeira edição da CCXP Awards 2022, na sexta-feira (15). A influenciadora digital foi uma das personalidades que marcou presença no evento, bem como outros famosos.

Em um vestido cinza com muito brilho, Pequena Lô apostou em um look digno de tapete vermelho. Com um discurso de autenticidade, a influencer explicou a escolha de seu vestido para a noite de premiação.

“Esse look foi criado exclusivamente para cá, sob medida com meu stylist. Como falei, não sou muito de usar calça e vestidos longos, quem me segue sabe. Então hoje vim com vestido longo, mas com uma fenda para não ficar totalmente coberta e um coração para ficar algo mais despojado. E tem a ver com minha personalidade, pois nem sempre estou séria demais. Foi essa a referência”, disse Pequena Lô.

Pequena Lô durante passagem no red carpet da CCXP Awards 2022. (Foto: Mariana Lienemann/Metro World News)

Os desafios como produtora de conteúdo

Ao falar sobre os desafios de ser uma influenciadora digital em meio a tantos que vêm surgindo, Pequena Lô afirmou ao Metro World News que sempre manteve sua essência autêntica, além de não mudar o jeito de ser.

“Desde criança sempre gostei de câmera, sempre gostei de fazer o outro rir. Então sigo essa essência até hoje porque foi assim que cheguei até aqui”, afirmou.

Para ela, a Pequena Lô não é uma personagem diferente da pessoa Lorrane. De acordo com a influencer, ambas se completam. “A Pequena Lô a tem suas responsabilidades, mas é tudo na comédia, no humor para deixar as coisas mais leves. Mas a gente sabe que nem tudo é o humor. A gente também tem que falar sério. Mas acho que é isso, autenticidade e manter a essência”, finalizou.

A CCXP Awards

Ocorrida na sexta-feira (15), a primeira edição da CCXP Awards aconteceu na Sala São Paulo, centro da capital paulista. Diversos artistas e influenciadores apareceram no local para prestigiar e concorrer as premiações da noite para prestigiar as produções nacionais e internacionais que foram reconhecidas.

Com a cerimônia apresentada por Tiago Leifert, 32 troféus foram entregues no total dentro de seis categorias principais. Foram elas: Filmes, Séries, Quadrinhos, Literatura, Games & eSports e Creators, além das Homenagens Especiais.

