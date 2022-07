‘Igual pateta’: Zé Felipe tem visual criticado por internauta; veja a resposta do cantor

O cantor Zé Felipe teve seu estilo criticado por um internauta em seu perfil no Instagram na última segunda-feira e decidiu se posicionar.

O filho de Leonardo abriu uma caixinha de perguntas nos stories e logo recebeu o questionamento ácido: “Como se sente sendo rico e se vestindo igual pateta?”.

Em vídeo, Zé Felipe respondeu: “Não me acho rico, sou próspero! Quando você é rico, é só em uma coisa. E prosperidade é em várias. E minha maior riqueza que eu tenho é minha família e minha saúde”, começou.

Em seguida, falou sobre seu jeito de se vestir. “E questão de roupa, eu visto para mim o que eu gosto. Se você não gosta, problema é seu!”

‘Tênis voador’

O cantor Zé Felipe foi atingido no rosto por um tênis durante um show em Italva, no Rio de Janeiro, no mês passado. Em seu Instagram, ele falou que o objeto foi arremessado por uma mulher que estava na plateia e que “queria uma foto com ele”.

Zé Felipe é atingido no rosto por tênis durante show no RJ (Reprodução/Instagram)

Dois dias depois do ocorrido, ele se pronunciou sobre o episódio: “Desculpa o sumiço. Estava me recuperando da ‘tenizada’ que levei no queixo. Machucou muito a ‘face’ da minha cara, quase arrancou”, declarou.

“Vou contar para vocês o que aconteceu... Estava no meio do show e, de repente, ‘pum’, um tênis na minha cara. Olhei para baixo e a mulher que jogou estava com a mão levantada”, relatou, imitando o gesto da fã.

O ator João Guilherme, irmão de Zé Felipe, criticou nas redes sociais a situação e a classificou como uma “agressão”. “O show dele é bom pra c*ralho e tem gente pensando em desviar a atenção de alguma forma... Vai entender a cabeça do infeliz.”

