‘Ficar calada está errado’, diz Paolla Oliveira sobre posicionamento político de artistas

Entre quem cobra posicionamento político de artistas e quem é contra a opinião de famosos sobre o assunto, a atriz Paolla Oliveira se coloca do lado do primeiro grupo.

Em uma entrevista recente à radio Trip FM, ela falou sobre como esse é um momento essencial para que as pessoas se posicionem. “Estamos em um momento em que ficar calada está errado”, declarou.

Crítica ao governo de Jair Bolsonaro (PL), Paolla fez questão de esclarecer exatamente quais são suas crenças políticas. “Esse governo tem posturas que ultrapassam o plano da política: a falta de respeito, a falta de humanidade, de consideração. São coisas que dizem respeito ao ser humano. É um caos instalado. Não é escolher um ou outro. A gente vai escolher o que não tiver ele”, explicou.

A atriz foi reconhecida por muitos anos por ser uma pessoa mais reservada em relação a questões da sua vida pessoal. Contudo, nos últimos meses, tem deixado os fãs saberem um pouco mais sobre seus ideais e seu próprio cotidiano.

“É a primeira vez que eu me exponho assim. E, pelo o que eu conheço do Diogo, a primeira vez dele também. Eu acredito que não tem a ver com o casal, mas com amadurecimento. Eu acabei de fazer 40 anos; se você não cria um pouco de espaço para se mover com conforto na vida e saber que tem coisas que quer mostrar, vai passar o tempo todo espremida pelo que as pessoas acham que você deve fazer”, disse, ao falar sobre seu namoro com o cantor Diogo Nogueira, com quem namora há um ano.

“O romance eu sempre guardei muito bem, achava que as pessoas podiam vuduzar, que era um lugar muito vulnerável. Mas aí me deparei com o Diogo Nogueira: como eu escondo ele? A vida pública tem um bônus e um ônus. A gente pensou em mostrar até onde achamos bacana. Tem algo que aprendi muito na pandemia: a gente precisa demonstrar afeto em momentos tão ásperos. Mas ainda acho que a discrição é uma arma muito importante na nossa profissão”, defendeu.

‘Cara e Coragem’

Paolla Oliveira atualmente está na novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

