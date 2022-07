Estrela de ‘Poliana Moça’, Luisa Bresser, fala sobre sua relação o teatro musical e a TV: ‘Um grande aprendizado’

Durante passagem no red carpet da primeira edição da CCXP Awards 2022 na sexta-feira (15), Luisa Bresser foi uma das artistas que marcou presença no evento. Ao lado de sua amiga e colega de trabalho, Pietra Quintela, a atriz foi um dos destaques teen que surgiu com um look preto e branco, aderindo a um laço no cabelo.

Intérprete de Helena em ‘Poliana Moça’, Luisa falou ao Metro World News sobre como lidou com sua entrada na segunda fase da novela. De acordo com ela, foi uma experiência “incrível”, pois já conhecia a maioria do elenco e que eles são praticamente de sua família.

Luisa Bresser e Pietra Quintela durante passagem no red carpet da CCXP Awards 2022. (Foto: Roberto Magalhães/Metro World News)

Diferença de holofotes

Embora sua recepção tenha sido positiva, a atriz contou que sua entrada na televisão foi “um grande baque”, pois vem originalmente do teatro musical e teve que se adaptar às diferenças dos modelos de produção.

“Teatro musical é uma coisa bem mais diferente do que televisão. Televisão é uma atuação muito mais verdadeira em si do que o teatro musical, que é muito grande. Então para mim foi um baque e um grande aprendizado”, revelou.

“Teatro é uma coisa muito grande, as pessoas estão te vendo ao vivo. A televisão é uma muito mais fechada no olhar e no sentimento”, continuou.

A atriz contou que tem amor e admiração pelas duas áreas, apesar das diferenças. Para ela, a atuação teatral e televisiva são elementos que se completam. “É um grande aprendizado, né? Acho que os dois se complementam”, disse.

Planos pós Poliana

Após as gravações da trama do SBT, a atriz revelou que seu próximo plano está em viagens, pois faz quatro anos que não passeia por conta dos trabalhos. Ela também contou que pretende viajar ao lado de sua amiga e colega de trabalho, Pietra Quintela.

Já na área profissional, a artista teen afirmou que seria gratificante voltar para o teatro musical em algum momento de sua vida, além de imergir na área da dublagem, que é um campo recente para a ela. “Acho importante termos nova vida pessoal e de artista também”, completou Luisa.

