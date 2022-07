Este foi o conselho da Rainha Elizabeth II que Meghan Markle recusou

Em um novo livro recentemente lançado sobre a realeza britânica, o biógrafo e jornalista investigativo Tom Bower revelou que Meghan Markle teria supostamente rejeitado o conselho da Rainha Elizabeth II e do príncipe Charles sobre suas desavenças com o pai, Thomas Markle.

O autor disse ainda que a recusa de Meghan em dar ouvidos aos conselhos deixou os dois, a Rainha e Charles, visivelmente chateados com a duquesa de Sussex.

O biógrafo disse em um trecho publicado no jornal The Sunday Times que o príncipe de Gales “repreendeu” o príncipe Harry e questionou por que a duquesa não podia simplesmente ir ver o pai.

O novo livro biográfico sobre a realeza, Tom Bower afirma tratar-se “relato caracteristicamente explosivo e rigorosamente pesquisado da rixa entre os Sussex e o resto da família real, abordando todos os aspectos de escândalo e suspeita”.

O príncipe Harry explicou ao príncipe Charles que sua esposa Meghan se recusou a ligar para Markle porque suspeitava que seu telefone “não estava em sua posse” e “sua conta de e-mail foi comprometida”, conforme relatado no livro. Bower escreveu: “As desculpas de Meghan irritaram Charles e talvez também a Rainha”.

Relacionamento conturbado

Caso você não lembre, Meghan Markle tem um relacionamento conturbado com seu pai, Thomas Markle. O relacionamento dos dois foi o centro de um importante processo no Reino Unido contra o Mail on Sunday, o qual Meghan venceu no início do ano passado.

Desde que Meghan começou a namorar o Príncipe Harry, seu relacionamento com o pai piorou porque ele mantinha interação com a imprensa britânica, que se empenhava em divulgar polêmicas sobre a Duquesa antes de seu casamento. Até que em fevereiro, o pai de Meghan enviou uma carta dela ao Mail on Sunday, cujos trechos foram publicados.

Batalha judicial

Em maio de 2021, Meghan Markle venceu em última instância a ação que movia contra a Associated Newspapers, editora dos jornal britânico Mail on Sunday e do portal de notícias Mail Online, pela publicação de uma carta escrita por ela a seu pai, Thomas Markle. O tribunal considerou que a Duquesa de Sussex foi a única autora da carta “privada e confidencial” enviada a seu pai, enviada em agosto de 2018, três meses após o seu casamento com o príncipe Harry.

O relacionamento deles acabou depois que Thomas Markle foi flagrado encenando fotos com os paparazzi nos dias que antecederam seu casamento de Meghan e Harry no Castelo de Windsor, em maio de 2018. Thomas Markle não compareceu ao casamento de Meghan alegando problemas de saúde.