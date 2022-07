Essa atriz portuguesa estará juntinho de Rodrigo Lombardi em Travessia

O elenco de “Travessia”, próxima novela de Glória Perez na Globo, já seguem com as gravações nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, mas além dos famosos conhecidos pelo público, a trama terá a estreia de uma atriz portuguesa, que teria sido indicada por Ricardo Pereira, ator que atua como um dos vilões de”Cara e Coragem”.

Aos 58 anos, a atriz Noemia Costa fará sua estreia nas novelas do Brasil. No folhetim, que vai substituir o remake de “Pantanal” (Globo), a veterana da TV portuguesa participa do núcleo de Rodrigo Lombardi, que interpreta Moretti e já está por aqui. Ela também desembarcou no Brasil e seguirá gravando ao lado do galã da Globo.

Bastidores de uma das cenas de Noemia Costa na novela Travessia (Globo) (Reprodução/Instagram)

Nascida em Lisboa, Noemia já participou de várias produções na TV, mas sua estreia aconteceu em 1983, quando fez parte do elenco do musical “Annie”, onde conheceu Licínio França, com quem chegou a casar e ter uma filha.

Em 1988, a atriz participou da série “Eu Show Nico”, onde viveu Lãzinha. No mesmo ano ela esteve no elenco de “Os homens da Segurança”, no papel da telefonista Irene Espiga.

Já nos anos seguintes, Noemi participou das novelas portuguesas “Desencontros”, “Roseira Brava”, “A Mulher do Sr. Ministro”, “A Grande Aposta”, “Desculpem Qualquer Coisinha”, “Inspector Max” e “Saber Amar”, entre outras produções.

Ao lado do diretor Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Lombardi, que interpreta Moretti, gravou cenas de "Travessia" em Lisboa, Portugal (Adriano Fagundes/Globo)

Além das novelas, Noemia é conhecida como cantora. Ao logo dos anos, ela lançou alguns álbuns, como “Ternuras” (1989) e “Show A Dois” (1990).

Romulo Estrela, Rodrigo Lombardi, Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Lucy Alves, Chay Suede, Drica Moraes, Cassia Kis, Humberto Martins, Jade Picon, Giovanna Antonelli, Luci Pereira, Alessandra Negrini, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Indira Nascimento, Yohama Eshima, Marcos Caruso e Duda Santos, entre outros famosos estão no elenco de Travessia. A previsão de estreia da novela está marcada para outubro, na faixa das 21 horas.

