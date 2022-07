‘Encontro’: Grupo KLB volta aos palcos após sete anos para turnê especial e agita as redes sociais

KLB volta aos palcos no programa 'Encontro' e agita as redes sociais (Reprodução/TV Globo)

Após sete anos sem subir aos palcos, a banda KLB participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (19). Os irmãos Kiko, Leandro e Bruno cantaram músicas que fizeram muito sucesso nos anos 2000, como “A Dor Desse Amor” e “Ela Não Está Aqui”, e agitaram as redes socias (veja a repercussão abaixo).

Kiko falou para a apresentadora Patrícia Poeta que eles planejavam ter voltado aos palcos antes para comemorar 20 anos da banda, mas a pandemia de covid-19 atrapalhou os planos.

“Em 2020, a gente ia fazer a celebração dos 20 anos do KLB e veio a pandemia, a gente teve que adiar esse desejo. Íamos fazer em 2021 e, hoje, já estamos viajando o Brasil. Temos que agradecer o público que tem lotado nossos shows, foram mais de 60 mil pessoas em quatro shows”, disse Kiko sobre a turnê especial.

Já Leandro falou sobre os planos futuros e a possibilidade de um retono em definitivo: “Ao futuro Deus pertence, a gente vai se entregar ao máximo nessa turnê, estamos sendo abençoados no país inteiro, em todos os cantos que a gente vai um carinho impressionante. A gente vive de música, eu só sei fazer música, a música vai estar sempre presente na nossa vida, concentração total, levar adiante esse projeto”, disse.

A apresentação do KLB logo repercutiu nas redes sociais e muitos fãs destacaram a “nostalgia” em voltar a ver o grupo na televisão. Alguns chegaram a relembrar o programa “Domingo Legal”, do SBT, apresentado por Gugu Liberato, onde os irmãos costumavam se apresentar com frequência.

Veja a repercussão da volta do KLB na web abaixo:

eu com 6 anos assistindo o gugu vendo o klb cantar e sofrendo por absolutamente ninguém#LiveKLB pic.twitter.com/xfFzitETLm — 🍎 (@maedinae_) April 11, 2020

(Ouvindo klb na globo tocando as antigas) pic.twitter.com/HspQYYtDff — PAULO SEM FRONTEIRAS (@avemariatresvez) July 19, 2022

Simplesmente o KLB na TV nesse momento



Quem lembra do KLB tá beirando o 30tou já e eu até sei cantar A Dor Desse Amor 🙃 — Léo Marinho (@LeoMarinhoo) July 19, 2022

klb voltando na TV de manhã e eu em casa o dia todo hoje, me sentindo adolescente de novo socorro — bilu tetéia das ideia (@jeovanalencar) July 19, 2022

PURO SUCO DE ANOS 2000 🤌



KLB se apresentando agora pela manhã no programa Encontro, da Rede Globo.



Várias memórias foram engatilhadas com sucesso! ✨pic.twitter.com/KbhW8M9457 — Entretê 🧡 (@Entretetizei_) July 19, 2022

Minha gente, KLB! Q ano é hj?

Voltei pra minha adolescência#Encontro pic.twitter.com/YDc9HVcHC2 — Flávio Figueredo (@FlavioFigueredo) July 19, 2022

No consultório do dentista e rolando KLB na TV. Que ano é hoje? — Luiza Lima 💉💉💉💉 #Lula2022 (@luizalima) July 19, 2022

KLB de volta me senti assistindo ao Gugu nos anos 2000 — Brain (@lupirangerx) July 19, 2022

