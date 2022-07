Descubra quando a briga entre Alcides e Jove acontece em Pantanal

Na novela “Pantanal”, o casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) será repleto de emoção e um pouco de emoção para o noivo, que acabará brigando com Alcides (Juliano Cazarré).

Segundo o roteiro de Bruno Luperi, o público que acompanha o remake da Globo vai acompanhar a confusão no fim desta semana. Na cena, prevista para ir ao ar na próxima quinta-feira (21), Alcides (Juliano Cazarré) vai enfrentar a fúria de Tenório (Murilo Benício) e também será maltratado por Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que diz não para o peão ao ser convidada para dançar e tenta esconder o romance, e perde a linha na frente de todos os convidados.

Em Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) e Alcides (Juliano Cazarré) brigam por causa de Juma (Alanis Guillen) (João Miguel Júnior/Globo)

No capítulo desta quinta-feira (21), o peão acaba bebendo alguns copos de pinga e acaba atacando o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira), que ficará muito nervoso ao ver o personagem pedir para dançar com Juma. Na cena, o funcionário de Tenório tenta puxá-la pelo braço dizendo que a onça, então, vai dançar com ele.

Neste momento, Juma o afasta e Jove pede que Alcides pare o que está fazendo. Transtornado, o peão puxa a faca e chama o noivo para a briga e, neste momento, José Leôncio e os demais peões partem para cima do amante de Maria Bruaca, mas Jove os segura, diz que vai resolver aquela situação e que não quer brigar.

Após ser humilhado, Alcides (Juliano Cazarré) bebe vários copos de pinga e arruma confusão no casamento dos protagonistas de Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Mas o funcionário de Tenório parte para cima dele, é recebido com um saco e bate com a cabeça na mesa antes de cair no chão. Todos se apavoram com a situação e, ao se aproximar, Tenório diz que ele está morto. Mas ele não está, informação que chega para os Leôncio tempos depois, deixando Jove aflito por algumas horas ao imaginar que matou uma pessoa.

Essa situação vai trazer graves consequências, não só para a vida de Alcides, como também para a de Maria Bruaca, Tenório, Guta (Julia Dalavia), Zuleica (Aline Borges), Marcelo (Lucas Leto), Renato (Gabriel Santana), Roberto (Cauê Campos) e até mesmo de Zefa (Paula Barbosa), já que depois deste episódio, o grileiro descobre as traições da esposa.

O vilão do remake de Pantanal pensa em matar Bruaca e Alcides, mas antes resolve se vingar de Maria dizendo que vai levar Zuleica (Aline Borges) e os filhos para a fazenda.

No remake de Pantanal, Alcides (Juliano Cazarré) briga com Jove (Jesuita Barbosa) no casamento, mudando trajetória de personagens (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que o casamento também será de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) e, após a cerimônia, alguns problemas começam a surgir. Nas próximas cenas, a moça não vai querer ter relações sexuais com o marido.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa e deve chegar ao fim em outubro, quando será substituído por “Travessia”, novela de Glória Perez.

