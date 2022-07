Cara e Coragem: Cirurgia de Alfredo vira o novo mistério da novela

No capítulo desta segunda-feira (18), Alfredo, personagem vivido por Carmo Dalla Vecchia, em “Cara e Coragem”, acabou indo para o hospital e Pat (Paolla Oliveira) ficou apavorada com o diagnóstico dado pelos médicos, que afirmaram que seu marido passa por um grande problema de saúde.

Na cena, os médicos deixam claro que a única chance que o ilustrador tem de se recuperar é a partir de uma cirurgia, que é muito mais cara do que a família da dublê pode pagar. Mas, em breve, o mocinho vai conseguir passar pelo procedimento para a retirada de um tumor.

Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) fica entre a vida e a morte em Cara e Coragem (Reprodução/Globo)

Depois disso, os médicos vão dizer para Pat que eles conseguiram operar Alfredo e que ele está livre da doença. Neste momento, a dublê da novela da Globo ficará muito feliz e abraçará o homem aliviada. Por fim, ela levará Alfredo para casa, onde ficará de repouso.

Mesmo descansando, o ilustrador não vai entender como a esposa conseguiu o dinheiro para pagar a clínica e a confrontará até saber a verdade.

Carmo Dalla Vecchia como Alfredo e Paolla Oliveira como Pet, de 'Cara e Coragem' (Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação)

Vale lembrar que durante uma visita ao hospital da novela das sete, Andrea Patrini (Maria Eduarda de Carvalho) se oferece para pagar o tratamento de Alfredo: “Eu sei que não temos intimidade. Mas estou vendo que você tá muito abalada, se culpando, e também com dificuldade de arcar com o tratamento. E eu quero te oferecer ajuda”, afirma a atriz, que ouve um não de Pat: “Eu não quero o seu dinheiro”.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Mussi celebra resultado de exame e diz que está livre de sequelas de acidente: ‘Perfeito estado’

Entretanto, a mulher continuará insistindo. “Não é isso… Eu faço parte de um grupo de mulheres que se apoiam mutuamente. Para tudo o que for preciso”, dirá a ruiva, que mostrará uma foto do misterioso grupo do qual Clarice (Taís Araujo) fazia parte, a famosa seita das laranjas, que ainda é um mistério para muitos.

Pat (Paolla Oliveira) e Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) na reunião do grupo de mulheres, onde Pat fala sobre o marido (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, Pat está participando de um grupo de autoajuda de mulheres de terninho laranja, que se apoiam mutuamente. Com a promessa de manter sigilo sobre as reuniões, Pat é recebida pelas mulheres e se emociona ao dar o seu testemunho. Com a oportunidade, a dublê tentará mais para frente desvendar os segredos que ligam Clarice ao grupo e, apesar de estranhar todo o mistério em torno das reuniões, ela se sente acolhida.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

LEIA TAMBÉM: Descubra quando a briga entre Alcides e Jove acontece em Pantanal