Astro de ‘Poliana Moça’, Pietra Quintela, revela amadurecimento como artista e personagem: ‘Está sendo incrível’

Com vestido vinho e sandálias pratas brilhantes, Pietra Quintela desfilou pelo red carpet da CCXP Awards na sexta-feira (15), como uma das artistas teens do evento. Intérprete de Lorena na trama de ‘Poliana Moça’ do SBT, a atriz mirim esteve ao lado de sua amiga e colega de trabalho, Luisa Bresser, e falou sobre seu amadurecimento como profissional.

Luisa Bresser e Pietra Quintela durante passagem no red carpet da CCXP Awards 2022. (Foto: Roberto Magalhães/Metro World News)

Em entrevista ao Metro World News, Pietra contou que mesmo com a pausa das gravações em certo período da pandemia, a dinâmica na equipe continuou a mesma assim que voltaram ao set.

“Todo mundo é muito dedicado lá, fazem seu trabalho perfeitamente. Mas acho que quando voltou para ‘Poliana Moça’, estavam em um gás tão animado para retornar. E o pulo de dois anos da pandemia foi perfeito porque a gente amadureceu conforme o personagem foi amadurecendo”, disse a atriz em relação ao cast de ‘As Aventuras de Poliana’.

“Foi muito legal ver minha personagem amadurecendo junto comigo e o que ela virou... vendo como a Lorena está agora. Está sendo muito incrível”, continuou.

Troca com os fãs e projetos futuros

Durante passagem no evento, Pietra contou como funciona sua relação com os fãs nas redes e nos encontros. De acordo com ela, “é muito lindo ver o carinho dos fãs” e receber o reconhecimento, pois entende que seu trabalho está dando certo. “Amo ver a resposta dos fãs”, disse.

Ao afirmar que está em sincronia com sua amiga e colega de elenco, Luisa Bresser, Pietra revelou que ambas desejam viajar juntas, pois sente falta dos passeios. Segundo ela, foram cinco anos sem as viagens.

“Quero muito viajar, mas também, obviamente, continuar no meu trabalho com projetos como filmes. Também adoro essa parte da dublagem e filmes, a gente já tem alguns projetos prontos. Mas agora, pensando um pouco na minha vida pessoal, é viajar”, revelou a artista.

