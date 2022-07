Astro de ‘Game of Thrones’ entra para o elenco do spin-off de ‘Jogos Vorazes’

Peter Dinklage em 'Game of Thrones'. Foto: Reprodução

De Westeros para Panem: o ator Peter Dinklage, conhecido por sua performance como Tyrion Lannister na série “Game of Thrones”, foi confirmado no elenco do filme “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, prequel da saga “Jogos Vorazes”.

Segundo a revista Variety, ele interpretará um personagem chamado Casca Highbottom, descrito como o “criador não intencional” dos famosos Jogos Vorazes.

Ele serviu como uma espécie de ícone para o evento, quando ele foi anunciado de forma oficial. Anos depois, acabaria sendo assassinado.

O filme “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” é baseado no livro de mesmo nome, lançado em maio de 2020 por Suzanne Collins. A história se passa 64 anos antes do primeiro livro/filme que o público já conhece.

Nela, a família Snow é mal-vista: todos seus integrantes caíram em desgraça na Capital no pós-guerra que deu origem a Panem.

O foco da vez são Lucy Gray Baird, garota oferecida como tributo pelo empobrecido Distrito 12, e o jovem Coriolanus Snow - que, no futuro da trilogia, é visto como presidente de Panem. Coriolanus é um jovem mentor na Capital e deve orientar Lucy durante a execução da 10ª edição dos Jogos Vorazes.

Assista ao teaser, divulgado recentemente:

O elenco de “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” já conta com diversos nomes. Rachel Zegler (protagonista do remake de “Amor, Sublime Amor”) será Lucy, enquanto Tom Blyth (da série “A Idade Dourada”) interpreta Coriolanus.

Além de Peter Dinklage, também estão no elenco Hunter Schafer, Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples e Hiroki Berrecloth e Josh Andrés Rivera.

O novo filme é dirigido por Francis Lawrence, mesmo dos três últimos da saga distópica. O roteiro é assinado por Michael Arndt (“Jogos Vorazes: Em Chamas”), Michael Lesslie (“Assassin’s Creed”) e a autora do livro Suzanne Collins.

“A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” tem previsão de estreia para 17 de novembro de 2023.

