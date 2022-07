Após voltar ao Brasil, Anitta aparece em cama de hospital ao lado do namorado e de Gkay

Anitta foi hospitalizada na noite de segunda-feira (18), em São Paulo, depois que voltou ao Brasil após uma turnê na Europa. O motivo da internação ainda não foi divulgado, mas ela apareceu em uma foto publicada pela atriz e influencer GKay na cama do hospital. O namorado da cantora, o produtor canadense Murda Beatz, também está com ela.

Daddy and daughter apoiando a mami no hospital pic.twitter.com/O4X3fnBvzg — GKAY (@gessicakayane) July 19, 2022

GKay escreveu na legenda da publicação: “Daddy and daughter [papai e filha] apoiando a mami no hospital”, brincou, imitando um bebê entre o casal, deitada entre eles. Em seguida, ela postou um story no qual disse que “está tudo bem”. “Gente, vou dar uma sumida aqui. Depois atualizo vocês do que aconteceu! Mas está tudo bem!.”

Horas depois, Anitta também fez uma publicação no seu Instagram e postou uma foto ao lado do namorado: “O melhor enfermeiro”, escreveu ela. Em seguida, mostrou GKay e disse: “A melhor amiga que você pode ter no hospital”.

Anitta posta foto em cama de hospital ao lado do namorado Murda Beatz (Reprodução/Instagram @anitta)

Depois de desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após a temporada europeia, Anitta agradeceu o carinho dos fãs em postagem no Instagram e falou sobre o cansaço por conta da quantidade de shows que fez.

“Juro por Deus que pensei que não conseguiria. Mas eu fiz. 30 dias, 20 países, 14 shows, 2 videoclipes, entrevistas, desfiles de moda. Meu anjo da guarda estava cuidando de mim. Eu nunca vou repetir isso de novo - só se eu tiver 2 dias de folga entre cada show -, mas eu definitivamente nunca vou esquecer”, disse.

Recentemente, Anitta revelou que foi diagnosticada com endometriose e que aguarda uma cirurgia para tratar a doença crônica. A cantora disse sofrer com fortes dores e que levou anos para ter a confirmação sobre o quadro de saúde.