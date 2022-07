Anitta manda mensagem aos fãs e revela o motivo de sua internação

Internada em São Paulo, Anitta escreveu em seu Instagram que fará uma cirurgia para endometriose, doença que foi revelada durante uma entrevista ao “Fantástico” (Globo), quando ela disse que sofria com fortes dores e que levou anos para ter a confirmação sobre o quadro de saúde.

“Para todos os meus amigos que me mandam mensagens de texto preocupados comigo. Esqueci de explicar em inglês, só disse em português, desculpe. Eu vim da turnê direto para o hospital para começar os preparativos para uma cirurgia que eu faria assim que meu corpo estivesse pronto para isso. A cirurgia já estava marcada antes do início da turnê”, escreveu a famosa no stories do Instagram.

Em seguida, em um texto em inglês, Anitta comentou sobre a doença: “Eu tenho algo chamado endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas não tão falada como deveria ser). Estou indo bem sendo muito bem cuidada e manterei todos informados. Muito amor”.

Pelo Instagram, Anitta revela motivo de sua internação (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga recebe veterinário gato e internet vai à loucura: ‘Me adota’

A postagem de Anitta surgiu após os fãs levarem um susto com a internação da cantora, que estava em turnê pela Europa. A famosa chegou ao hospital Vila Nova Star na segunda-feira (18) e, até o momento, não teve seu estado clínico divulgado pela assessoria de imprensa do local.

Ainda nas redes sociais, Anitta apareceu em uma foto publicada pela influenciadora digital GKay. Na imagem, ela aparece ao lado do namorado, o produtor canadense Murda Beatz, também está com ela. “Daddy and daughter [papai e filha] apoiando a mami no hospital”, brincou a influencer.

Anitta aparece em hospital ao lado do namorado, Murda Beatz, e da amiga GKay (Reprodução/Twitter)

Em seguida, Anitta postou dizendo que “está tudo bem”. “Gente, vou dar uma sumida aqui. Depois atualizo vocês do que aconteceu! Mas está tudo bem!”.

Horas depois, Anitta também fez uma publicação no seu Instagram e postou uma foto ao lado do namorado: “O melhor enfermeiro”, escreveu ela. Em seguida, mostrou GKay e disse: “A melhor amiga que você pode ter no hospital”.

LEIA TAMBÉM: Descubra quando a briga entre Alcides e Jove acontece em Pantanal