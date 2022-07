Terceiro filme de ‘A Menina que Matou os Pais’ supera os anteriores, diz Carla Diaz

Após o sucesso do filme duplo “A Menina que Matou os Pais/O Menino que Matou meus Pais”, a história do crime cometido por Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos ganhará uma continuação, para completar a trilogia. O novo longa já está em pré-produção.

Carla Diaz, que interpreta a protagonista do filme, retorna ao papel e garante que o roteiro é ainda melhor que os dois anteriores. “Ainda não posso falar muito, mas digo com certeza que o roteiro é incrível, de uma forma que ninguém espera”, garantiu a atriz.

Ela foi uma das celebridades que passou pelo tapete vermelho da primeira edição da CCXP Awards, que aconteceu na última sexta-feira (15) em São Paulo. Ela conversou com a equipe do Metro World News sobre as expectativas para seus próximos trabalhos em frente às telas.

“Sou fã da Ilana Casoy e do Rapha Montes [roteiristas do filme]. Eles vêm crescendo de uma forma impressionante”, contou Carla.

Carla Diaz no tapete vermelho da CCXP Awards (Foto: Mariana Lienemann/Metro World News)

Ao mesmo tempo em que se prepara para retornar à pele de Suzane, a atriz também está trabalhando na construção de Lulli, sua personagem no filme “Rodeio Rock”. Ela divide o protagonismo com Lucas Lucco, que retorna à atuação seis anos após ser um dos destaques de “Malhação”.

“É completamente diferente: Lulli é apaixonada, foi criada no interior, junto com os cavalos. São histórias totalmente diferentes uma da outra”, relatou. O filme é uma comédia romântica dirigida por Marcelo Antunez (”Até Que a Sorte nos Separe 3″) e é inspirado no livro “O Principe e o Mendigo”.

“A Carla atriz agora está radiante, porque voltei a fazer o que eu mais gosto, que é dramaturgia”, afirmou Carla, que colhe os frutos de sua participação no “Big Brother Brasil” até hoje.

Aliás, foi justamente por conta dessa passagem no reality show que a atriz recebeu o prêmio de Melhor Fandom na CCXP Awards. Ela fez uma homenagem à sua fan base durante a premiação.

“A inspiração para esse look, meio fada, são meus fãs. Foi feito pela estilista Fabiana Milazzo, pensando no meu fandon, que se denomina borboletário”, disse Carla. “Eles se denominaram assim porque há dois anos eu descobri um câncer na tireoide - que tem o formato de borboleta”, explicou.

