Sessão da Tarde: Sandra Bullock tinha vergonha de ‘Miss Simpatia 2’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (18) o filme “Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa″, lançado em 2005. O longa é estrelado por Sandra Bullock (”A Proposta”), Regina King (”Watchmen”) e William Shatner (”Jornada nas Estrelas”).

Esta produção dá sequência ao filme lançado em 2001 e traz de volta Gracie Hart (Sandra Bullock), agora como uma agente do FBI que está lidando com a fama. Isso não impressiona sua nova parceira, Sam Fuller, mas a dupla precisa se resolver quando a amiga de Gracie, Cheryl Frazier, desaparece.

Confira três curiosidades sobre “Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa″, segundo o IMDb:

Vergonha de estar no filme

Ao longo da campanha promocional, a atriz Sandra Bullock costuma dizer que “Miss Simpatia 2″ não era uma sequência, mas sim a segunda parte de um grande filme. Ela até brincava, dizendo que quem mostrasse o ingresso do filme de 2001 poderia entrar no cinema de graça. Anos depois, Bullock admitiu que estava relutante em fazer sequências, já que as duas que tinha gravado - esta e “Velocidade Máxima 2″ - ela considera horríveis.

Cena excluída do primeiro filme

“Miss Simpatia 2″ apresenta ao público uma cena que, originalmente, deveria estar no primeiro filme. Trata-se da sequência em que explica que a mãe de Gracie Hart foi morta no cumprimento do dever. A produção resolveu incluir na sequência.

Participações especiais

O filme conta com três participações especiais. A primeira delas é o apresentador - e até então namorado de Sandra Bullock - Jesse James, conhecido por seu programa “Monster Garage”, do Discovery estadunidense. Ele aparece perdendo uma queda de braço em um bar conta a protagonista. A segunda participação é da atriz Octavia Spencer, de “Estrelas Além do Tempo”, que surge autografando um livro. Outro nome importante é a cantora Dolly Parton, conhecida por sua composição “I Will Always Love You”, famosa na voz de Whitney Houston. Ela aparece sendo abordada por Gracie no Venetian Hotel, em Las Vegas.

