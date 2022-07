Rainha teria se sentido aliviada com ausência de Meghan Markle em um evento da realeza

“Graças a Deus Meghan não virá”. Essas foram as palavras que, segundo Tom Bower, um jornalista investigativo, informou terem sido ditas pela própria Rainha Elizabeth II com relação ao funeral do príncipe Philip, realizado em abril do ano passado.

Um novo livro biográfico sobre a realeza britânica, intitulado ‘Revenge’, Tom Bower afirma tratar-se “relato caracteristicamente explosivo e rigorosamente pesquisado da rixa entre os Sussex e o resto da família real, abordando todos os aspectos de escândalo e suspeita”.

Em um dos capítulos, o jornalista revela que a Rainha “expressou alívio” por a duquesa de Sussex não poder comparecer ao funeral do duque de Edimburgo. A monarca supostamente contou a assessores seus sentimentos em uma “voz clara” enquanto se preparava para lamentar seu falecido marido.

O Palácio de Buckingham, conforme sua política de longa data de nunca emitir respostas a livros não oficiais, se recusou a comentar o livro. Vale lembrar também que Tom Bower escreveu biografias não oficiais de Boris Johnson e Richard Branson.

Fontes próximas à Rainha questionam informação do livro

Porém, informação do jornalista “não específica” também foi recebida com ceticismo por pessoas próximas à Rainha. Segundo o Good to Know, eles teriam questionado mencionando que a Rainha certamente teria outros problemas adicionais para se preocupar nos dias que sucederam a morte de seu marido, o príncipe Philip. Para eles, Meghan Markle era uma preocupação menor.

O funeral do príncipe Philip

Para quem não lembra, o funeral do príncipe Philip ocorreu em 12 de abril de 2021 e, devido às restrições da pandemia, o cerimonial permitiu que apenas 30 convidados estivessem dentro da Capela de São Jorge.

Na época, foi informado que Meghan Markle não compareceria porque teria sido aconselhada por seu médico a não viajar devido à sua gravidez e ao estado da pandemia no Reino Unido.