Jéssica Ellen revela inspiração para personagem de ‘Amor de Mãe’

Durante o tapete vermelho da CCXP Awards, um dos destaques foi a passagem da atriz Jéssica Ellen, conhecida por seu papel na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo, e indicada a Melhor Atriz pela atuação no filme “Cabeça de Nêgo”.

Quando o folhetim das 21h estreou, uma das personagens que roubaram a cena foi a professora Camila: logo nas primeiras semanas, a personagem foi vítima de um atentado na escola em que trabalhava. Seu discurso quando encontra com a mãe, Lurdes (Regina Casé), foi um dos primeiros virais da novela.

Relembre:

Essa cena passou de novo em Amor de Mãe hoje, e não poderia ser mais real esse relato de Camila (Jessica Ellen). pic.twitter.com/V3b6ZusJg7 — Michel (@canhotins) March 5, 2021

Ela lembra outra personagem da carreira da atriz, a professora Elaine, do filme “Cabeça de Nêgo”. Antes da premiação, que aconteceu na última sexta-feira (15), Jéssica falou ao Metro World News sobre a construção de ambas personagens.

“A professora Elaine foi quase um laboratório para a fazer a professora Camila”, revelou a atriz. “Ela veio antes da professora Camila, porque eu gravei o filme lá em 2017, antes de entrar para o elenco da novela”, explicou.

Apesar do longa de Déo Cardoso ter estreado em outubro de 2021, ele foi gravado antes do lançamento de “Amor de Mãe”, que entrou no ar em abril do mesmo ano.

“Foi muito bonito poder viver dois personagens que defendem tanto a educação, que fala sobre essa importância. As duas tem em comum o ímpeto pela mudança através da educação, elas valorizam isso”, ressalta.

“E sem educação a gente não constrói um país. Ela é a matéria-prima, é o básico para a gente ter um discernimento, entender que não é porque alguém pensa diferente da gente, que a gente tem que afastar essa pessoa da nossa vida. Pelo contrário, é entender que a diferença faz parte do mundo mais justo e democrático”, completou.

Dan Ferreira e Jéssica Ellen, no tapete vermelho da CCXP Awards (Foto: Mariana Lienemann/Metro World News)

Jéssica Ellen concorria por Melhor Atriz de Filme na CCXP Awards, mas quem ficou com o prêmio foi Renata Carvalho, por sua performance em “Vento Seco” (2020).

Próximos projetos

Grávida, a atriz apareceu acompanhada do noivo, o também ator Dan Ferreira. Aos quatro meses de gestação, ela estava participando da “Dança dos Famosos”, mas foi desclassificada após testar positivo para covid-19 no mês passado - saiba mais.

Por isso, o casal está focado na chegada do herdeiro neste momento. “O projeto agora é chá de fralda, ficar um pouquinho mais quieta e daqui a pouco estou de volta”, declarou.

