Isis Testa emociona com canção de Leandro e Leonardo e leva o troféu do ‘The Voice Kids’

Isis Testa é a grande campeã da sétima edição do 'The Voice Kids' (Reprodução/Victor Pollak / Gshow)

Isis Testa, de 10 anos, venceu a sétima edição do programa “The Voice Kids”, da TV Globo. A grande final foi exibida no domingo (17) e a cantora mirim, que pertencia ao time da dupla Maiara & Maraisa, conquistou 43,65% dos votos do público e levou o troféu (veja o vídeo abaixo).

Isis Testa é a CAMPEÃ do #TheVoiceKids! Parabéns!! 👏👏 pic.twitter.com/7xqMFejYnA — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 17, 2022

Também eram finalistas Isadora Pedrini e Mel Grebin, respectivamente do time de Carlinhos Brown e Michel Teló. Mas Isis Testa, que é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, foi a escolhida e levou para casa o prêmio de R$ 250 mil, além de um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music.

A vencedora da competição cantou “Pensa em Mim”, de Leandro e Leonardo, em sua última apresentação e foi muito elogiada.

🎤 Isis Testa canta “Pense em Mim”, de Leandro & Leonardo, representando o #TimeMaiaraEMaraisa 😍 VOTE na sua voz favorita do #TheVoiceKids ➡️ https://t.co/J7S0G8luoB pic.twitter.com/eSQOyC6iL9 — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) July 17, 2022

“Eu tô muito emocionada. Quero agradecer, mais uma vez, as minhas amigas. As minhas melhores amigas. Eu fico muito feliz de ter cantado com elas duas. Elas cantam muito e eu quero ser convidada para ir ao show delas”, disse Isis após ser anunciada como a grande campeã do programa.

A vitória de Isis marcou a primeira participação de Maiara & Maraisa como técnicas no programa. “Quero te dar os parabéns, sei que você está muito emocionada. O Brasil inteiro foi presenteado com uma final de três meninas talentosíssimas”, disse Maraisa para a vencedora ainda no palco do reality show.

Isis diz ser fã da cantora Beyoncé e fechou o programa emocionada cantando “Listen”, um dos grandes sucessos da cantora norte-americana.

