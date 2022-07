Com posts românticos na web, Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumem namoro: ‘Modo nós’

A atriz Larissa Manoela, de 21 anos, assumiu neste fim de semana o namoro com o ator André Luiz Frambach, de 25. Os dois apareceram agarradinhos nas redes sociais em fotos românticas em meio à natureza.

Na legenda da publicação, na qual aparece beijando o rapaz em frente a uma cachoeira, a atriz escreveu: “Modo nós”. André comentou: “Eu te amo! Sempre será sobre eu e você. Sua felicidade é a minha, e pra sempre estaremos sorrindo como sempre estivemos juntos.”

Logo depois, o ator também fez uma postagem com a amada na praia: “Quando é para ser, é”.

Antes de assumirem publicamente o namoro, os rumores do romance começaram no início de julho, quando Larissa postou uma sequência de fotos de mãos dadas com o ator. Mas eles já tinham se envolvido em outubro do ano passado, quando foram vistos aos beijos em uma festa.

Os atores, que são colegas de elenco do filme “Modo Avião”, da Netflix, também já tinham sido vistos juntos no fim do ano passado na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, disseram qpenas que estavam “se conhecendo melhor” e não assumiram a relação.

André rompeu o namoro de dois anos com a atriz Rayssa Bratillieri em junho deste ano. Já Larissa Manoela estava solteira desde fevereiro de 2021, quando terminou o relacionamento de três anos com Leo Cidade.

Atualmente, o casal está no ar em duas novelas da TV Globo: Larissa Manoela interpreta Isadora em “Além da Ilusão” e André vive esportista Rico em “Cara e Coragem”.

