Anitta e MC Melody voltam a trocar farpas nas redes sociais; entenda o que aconteceu desta vez

Anitta e MC Melody voltaram a trocar farpas nas redes sociais no fim de semana. Ao responder a um comentário sobre o seu posicionamento político, a dona do hit “Envolver” citou a estrela mirim, que não gostou, rebateu e deu início a uma série de bate-boca na web. O nome de MC Melody ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

“Isso se chama ‘falem bem ou falem mal, mas falem de mim’. Não vê a Melody? Vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu nome brigando sozinha”, disse Anitta ao falar sobre engajamento político nas redes sociais.

Não não meu amor... isso se chama falem bem ou falem mal mas falem de mim. Não vê a melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato serio e profissional... mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha — Anitta (@Anitta) July 16, 2022

Melody não gostou da declaração e postou nos stories de seu Instagram uma resposta: “Onde ela vai, fala de mim. Na televisão, no Twitter. Depois, eu que fico arrumando picuinha com ela. Eu nunca falo mal dela, e ela falou que o meu trabalho não era profissional. Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela tava no Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido”, rebateu.

Depois disso, Anitta afirmou que conhece os compositores da música de Melody que esteve no top 1. “Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande no caso né... mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles, se não... agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí pa nós que aí tu vira notícia”, respondeu Anitta, lembrando que a canção “Assalto Perigoso”, de Melody, é um sample de “Positions”.

Para não deixar barato, Melody postou o trecho de um vídeo antigo de uma dupla, onde um homem toca sanfona em um ritmo que remete ao hit “Vai malandra”.

A confusão continuou e Melody se defendeu dizendo que não se posiciona politicamente por só ter 15 anos e ainda não poder votar. “Não tenho idade para tirar meu título de eleitora e muito menos para decidir quem deve ser o presidente do Brasil”, falou em um vídeo. No entanto, ela continuou escrevendo por meio das redes sociais, respondendo diretamente ao comentário de Anitta.

Parece uma ameaça né?

Mas vamos lá…

Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa pq organicamente é difícil chegar no topo né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos + — Melody 🍬 (@McMeIody) July 17, 2022

Melody continuou com a discussão e chamou Anitta de “senhora de quase 40 anos”:

”Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa porque organicamente é difícil chegar no topo né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos. Colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político pra engajar. Outro detalhe: tá tão grande lá fora, que tem tempo pra tá postando no Twitter sobre assuntos que não tem respaldo algum pra comentar. As suas polêmicas não fazem de você [alguém com] seriedade pra comentar certos tipos de assunto”, escreveu Melody, em uma sequência de tuítes.

Apoio a Lula

Em seu perfil oficial do Twitter, Anitta fez na semana passada uma publicação afirmando votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência, no período de eleição, que começa em outubro deste ano. Apesar de bater o martelo sobre seu candidato, ela deixou claro que não há conexão entre ela e o partido.

Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, tik tok, Twitter, instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

“Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, TikTok, Twitter e Instagram, é só me pedir que, estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral, eu farei”, escreveu ela.

Após uma série de tweets sobre a direção de seu voto para presidente, Lula retweetou uma das postagens de Anitta, na qual recebeu apoio, e fez um trocadilho com a cantora. “Vamos juntos envolver o Brasil”, escreveu o ex-presidente e pré-candidato em seu perfil. ‘Envolver’ foi um hit da cantora que quebrou diversos recordes para uma artista brasileira e impulsionou Anitta em sua carreira internacional.

Ao responder críticas sobre “defender ex-presidiário”, Anitta afirmou que uma de suas crenças políticas é a oferta de oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas, vindas do sistema carcerário brasileiro.

LEIA TAMBÉM: