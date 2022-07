Temperatura Máxima: Personagem misteriosa de ‘Os Incríveis 2’ quase apareceu em cena

A TV Globo exibe na “Temperatura Máxima” deste domingo (17) o filme “Os Incríveis 2″, lançado em 2018. A animação conta com as vozes originais de Craig T. Nelson (”Tudo em Família”), Holly Hunter (”Aos Treze”) e Sarah Vowell (”Filhos do Divórcio”).

Esta produção dá sequência ao filme lançado em 2004 e traz de volta a família de super-heróis em uma nova aventura. Dessa vez, porém, a grande missão do Senhor Incrível é ficar em casa cuidando de Zezinho, o bebê sem poderes do casal, bem como seus outros filhos adolescentes Violeta e Flecha. Enquanto isso, sua esposa Helen corre o mundo para salvar o mundo.

Confira três curiosidades sobre “Os Incríveis 2″, segundo o IMDb:

Apenas os gritos mesmo

A esposa Gelado não aparece em cena, tal qual no primeiro filme. Dela, só se ouvem os gritos, fora de cena, enquanto briga com o marido. Contudo, o diretor Brad Bird afirmou que teria feito um desenho próprio para a personagem, mas a produção - e ele também - acharam que seria mais engraçado se ela permanecesse fora de cena, misteriosa. Seu desenho foi reaproveitado com um personagem figurante.

Demora na sequência (mas nem tanto)

“Os Incríveis 2″ foi o filme da Pixar com o maior tempo de intervalo entre sequências: foram preciso 14 anos para chegar aos cinemas. Para efeitos de comparação: “Procurando Dory”, sequência de “Procurando Nemo”, levou 13 anos para acontecer, enquanto “Universidade Monstros” precisou de 12 anos para suceder “Monstros S.A.” e “Toy Story 3″ chegou após 11 anos.

Um dos motivos é que o diretor Brad Bird levou anos aperfeiçoando a história da sequência, já que ele afirmava que só faria uma continuação se fosse uma história realmente boa.

Alerta para fotossensíveis

Em uma cena do filme, acontece uma batalha entre a Mulher-Elástica e Evelyn cheia de luzes piscantes. Este momento foi responsável por vários avisos de convulsão e epilepsia para pessoas que são fotossensíveis. Por conta disso, muitos espectadores tiveram que sair no meio do filme e a Pixar adaptou as cópias online, diminuindo drasticamente a intensidade dessas luzes.

Leia também: Sessão de Sábado: Sininho de ‘Hook, a Volta do Capitão Gancho’ não tinha boa reputação nos bastidores