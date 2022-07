Pantanal: Os detalhes do casamento de Juma e Jove mostram que Zé gastou dinheiro

A festa de casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) e de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) será um dos maiores eventos no remake de “Pantanal”, já que José Leôncio (Marcos Palmeira) decidiu não poupar e fazer todas as vontades da família.

Pantanal: Bastidores do casamento de Juma e Jove + Muda e Tibério (João Miguel Júnior/Globo)

Para o casamento do filho e dos afilhados, o “rei do gado” vai gastar bastante para não faltar cerveja e comida para os mais de 200 convidados da festa: “No casamento serão servidas comidas típicas da região, como arroz carreteiro, pratos feitos com aipim, milho, sopa paraguaia”, disse Mirica, produtora do folhetim de Bruno Luperi.

Segundo ela, tudo será feito por Filó (Dira Paes), que comanda a cozinha na fazenda de Zé Leôncio. Ela ainda recebe a ajuda dos vizinhos para preparar todos os pratos e ajeitar toda a festa, pois entendemos que aconteceria dessa forma no Pantanal.

Pantanal: O casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) + Muda (Bella Campos) e Tibério Guito) será na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (João Miguel Júnior/Globo)

Além dos pratos e doces feitos pela mãe de Tadeu (José Loreto), o casamento terá churrasco, que nunca falta nas festas da novela da Globo: “Terá costela, peito de costela e ponta de peito num fogo de chão”, explica a produtora de arte.

Outro detalhe envolve o bolo de casamento, que será rústico e terá cerca de 125 fatias e três andares. Segundo a contratada da Globo, a ideia é não fazer nada que remeta aos eventos que acontecem nas grandes cidades, mas para ficar mais moderno ele será um naked cake, com massa amanteigada e recheio de doce de leite.

Pantanal: Almir e Gabriel Sater, nos bastidores do casamento de Juma e Jova + Muda e Tibério (João Miguel Júnior/Globo)

Para fechar em grande estilo, a produtora disse que a decoração terá flores de papel, já que flor não é algo que se encontra facilmente na região: “Temos no Pantanal uma vegetação similar de alguma forma à do Cerrado e com isso quase não há flores, e quando há, são muito pequenas. Por isso, encomendamos com uma artesão flores de papel, imaginando que elas poderiam ter sido feitas por mulheres da região”.

Pantanal: Bolo de casamento de Juma e Jove + Muda e Tibério (João Miguel Júnior/Globo)

A música será feita por alguns personagens, como Eugênio (Almir Sater), que fará questão de tocar no casamento do amigo Tibério, e o peão Trindade (Gabriel Sater).

As cenas do casamento vão ao ar a partir desta semana,quando o remake de “Pantanal” chega ao seu centésimo capítulo.

