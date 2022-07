Novela substituta de Pantanal terá história com hacker e cidade medieval

Os atores Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Romulo Estrela, Rodrigo Lombardi e Guilherme Cabral acabaram de retornar de Portugal, destino que vai servir como plano de fundo para parte da história de “Travessia”, novela que vai substituir o remake de “Pantanal”.

Escrita por Glória Perez, a novela da Globo levou a equipe técnica da emissora para os famosos bairros do Chiado e Arroios, em Lisboa, e para as cidades de Setúbal e Óbidos, que serviram de locação para gravar as algumas cenas do folhetim.

Travessia: Em Óbidos, Portugal, Vanessa Giácomo e Alexandre Nero são dirigidos por Mauro Mendonça Filho (Adriano Fagundes/Globo)

Segundo o diretor Mauro Mendonça Filho, as cenas devem deixar a audiência de queixo caído: “Portugal é um dos lugares mais interessantes da Europa. Conseguimos filmar em lugares icônicos de Lisboa, como a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Garrett, o Elevador de Santa Justa”, contou o contratado da Globo.

Além desses, a equipe técnica de “Travessia” gravou imagens na cidade de Óbidos, que mantém uma atmosfera medieval e na Quinta da Bacalhoa, um antigo palácio da realeza portuguesa, que atualmente atua como uma vinícola.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Depois de casada, sede de vingança de Muda voltará ao remake

Bastidores das gravações de "Travessia" em Portugal (Adriano Fagundes/Globo)

Mas, além das belas cidades, o motivo que fez parte do elenco viajar para Portugal envolve Moretti, personagem de Rodrigo Lombardi, que é um empresário da construção civil que vive na capital portuguesa. No enredo de “Travessia”, ele convive com Oto (Romulo Estrela), um hacker cheio de habilidades.

Nas primeiras cenas da novela, o empresário vai se casar e acaba reunindo outros nomes importantes, como Leonor (Vanessa Giácomo), que é sua ex-namorada e atual cunhada, e Stenio (Alexandre Nero).

Além dos atores citados, “Travessia” contará com Lucy Alves, Chay Suede, Drica Moraes, Cassia Kis, Humberto Martins, Jade Picon, Giovanna Antonelli, Luci Pereira, Alessandra Negrini, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Indira Nascimento, Yohama Eshima, Marcos Caruso, Duda Santos, entre outros famosos. A previsão de estreia está marcada para outubro.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Globo desmente boato de que Tadeu Schmidt estaria fora do reality show