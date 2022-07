Kate e William recontratam ex-assessor que acusou Meghan Markle de assédio moral

Jason Knauf, ex-secretário de comunicações do Palácio de Kensington e figura central nas alegações de assédio moral apresentadas contra Meghan Markle por ex-funcionários, foi nomeado curador do Prêmio Earthshot do príncipe William.

O Prêmio Earthshot foi anteriormente administrado pela Fundação Real de William e Kate Middleton, mas hoje tornou-se uma instituição de caridade independente.

O ex-funcionário foi nomeado curador da instituição por oferecer “perspectivas globalmente diversas e impulsionar o Prêmio à medida que continua a aumentar e alcançar sua ambição de reparar nosso planeta nesta década decisiva”, disse um comunicado de imprensa do Prêmio Earthshot.

Para quem não lembra, Jason Knauf trabalhou para a Coroa de 2019 a 2022, como CEO na Royal Foundation de Kate e William. No ano passado, ele anunciou que estava deixando seu cargo após ter recebido uma oferta de emprego na Índia e, desde então, assumiu o cargo de Leadership Fellow da Conservation International, uma organização com sede nos Estados Unidos.

Imagine, appointing Jason Knauf who volunteered (allegedly breaking his NDA) to help the bigoted #DailyFail against Meghan on her privacy/copyright lawsuit - which she WON without a trial

I suspect Prince William needs to keep him close, in case... Shameless😡but not surprising https://t.co/0mq0RQFy57 — Anna 🌸 (@anna_itsonlyme) July 15, 2022

Entenda a confusão

Para quem não lembra, em 3 de março de 2021, o jornal britânico The Times publicou um relatório em uma reportagem na qual assessores da realeza britânica confirmaram terem sido vítimas de assédio moral por parte de Meghan Markle em 2018. De acordo com o jornal, um dos assistentes pessoais mais próximos da Duquesa de Sussex teria feito uma denúncia de intimidação durante a sua estadia no Palácio de Kensington.

Esse “vazamento” de informações de dentro do Palácio para a imprensa britânica curiosamente aconteceu dias antes da veiculação da entrevista de Meghan e Harry à Oprah Winfrey.

Essa foi a entrevista que, dentre outras coisas, Meghan revelou que membros da realeza teriam feito comentários racistas sobre ela e seu filho e que tinha inclusive tido pensamentos suicidas, sem obter nenhuma ajuda psicológica da Coroa.

O funcionário da Coroa responsável por ter divulgado essa informação para a imprensa foi Jason Knauf, ex-assessor de Meghan Markle.

Outro fato no mínimo curioso é que Jason Knauf, ao invés de ter sido desligado da Coroa britânica, parece ter ganhado uma promoção: já que depois ele foi contratado como diretor executivo da Fundação Real do Príncipe William e de Kate Middleton (The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge). Ele acabou pedindo demissão no ano passado alegando ter tido outras propostas.

Investigação interna

Em junho deste ano, uma reportagem do Sunday Times de Londres revelou que a Rainha Elizabeth pagou uma empresa privada para que fizesse uma investigação independente dentro da área de recursos humanos do Palácio de Buckingham.

O relatório final resultou em mudanças nas “políticas e procedimentos” que regem o tratamento dos funcionários da monarquia.