Jojo Todynho tenta ser gamer e acaba ficando irritada durante o jogo

Não é só com o remake de “Pantanal” que Jojo Todynho aproveita os poucos momentos de descanso que tem entre um compromisso e outro. Nesta semana, a famosa surpreendeu os seus seguidores ao mostrar que é competitiva ao jogar vídeo game.

Durante uma live com o streamer Igor Ferreira, mais conhecido como Baixada, na plataforma Twitch, a cantora e apresentadora acabou se empolgando e mandou alguns xingamentos: “Vai, corno! Toma, corno! Eu to morrendo nesse jogo”, comentou ela.

Sem nenhum ressentimento por estar ao vivo, Jojo, continuou jogando e mostrando que não estava no game para perder e manteve o ritmo e as ofensas: “Vai, filha da p**a! Bota a cara”, disparou a ex-participante da “Dança dos Famosos”, em outro momento.

Mas, Jojo não chegou ao final do jogo. Ao ser atingida por outro jogador, a famosa resolveu deixar o jogo: “Eu desisto! Não é para mim”, brincou a esposa de Lucas Souza. após diversos xingamentos e muita empolgação com a ajuda do streamer Igor Ferreira.

Além do game, Jojo Todynho também usou as redes sociais para mostrar seu novo visual aos fãs.Em seu perfil oficial, a cantora e apresentadora apareceu apenas com uma toalha amarrada e toda maquiada.

Na imagem, Jojo surgiu com olhos discretos e a boca com um degradê. Já na legenda, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” (Multishow) escreveu apenas “make”, mas foi o suficiente para os seguidores comentarem e elogiarem a beleza dela.

Nos comentários, Jojo Todynho foi chamada de “perfeita” e “linda. Um de seus fãs escreveu que a cantora estava “deslumbrante”. Outra soltou que”não existe mulher mais linda, carismática e humilde”.

Harmonização Facial

Não foi só a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” (Multishow) que está se cuidando. Depois de aparecer em estúdio de tatuagem e falar em escrever o nome da amada na testa, o militar Lucas Souza, casado com a vencedora do reality show “A Fazenda 12″, passou por um novo procedimento estético e, agora, faz parte do grupo dos harmonizados.

Na última quarta-feira (13), o oficial do exército usou as redes sociais para compartilhar o resultado do procedimento de harmonização facial, que foi realizado em uma clínica de São Paulo. Nas imagens, Lucas Souza aparece com os traços de seu rosto mais fino e a mandíbula mais marcada em relação ao que era.

