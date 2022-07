Hugh Grant responde se vai interpretar príncipe Andrew em novo filme sobre realeza

Uma entrevista do príncipe Andrew à BBC em 2019 está sendo transformada em filme. Segundo o site especializado em entretenimento Deadline, o roteirista Peter Moffat está transformando o encontro do príncipe Andrew com a jornalista âncora do BBC Newsnight Emily Maitlis em um filme intitulado ‘Scoop’.

O filme contará como a equipe do Newsnight da BBC conseguiu uma entrevista exclusiva com o príncipe. “A outra coisa é: ‘Por que ele concordou em fazer isso?’”, disse Peter Moffat à Variety. As filmagens estão programadas para começar em novembro.

Mas, em fase de atual produção, o ator Hugh Grant foi questionado se ele faria o papel do terceiro filho da Rainha na produção. Em entrevista ao The Independent sobre os rumores ele disse: “Eu não ouvi nada”. Há rumores de que o ator estaria na pequena lista de nomes que poderiam interpretar o príncipe.

Em relação ao elenco, a fundadora da produtora Hilary Salmon disse ao Deadline: “Temos, é claro, pensamentos”, mas “ninguém está ligado”.

Afinal, que entrevista foi essa?

O príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha Elizabeth II e, segundo rumores, o favorito da monarca do Reino Unido, deu uma entrevista à BBC em 2019 sobre sua amizade com o predador sexual condenado e hoje já falecido Jeffrey Epstein.

Na época, essa entrevista não só caiu como uma bomba na realeza, como também foi considerada como um tiro no pé do próprio príncipe Andrew. Lembremos que Jeffrey Epstein foi denunciado em Nova York por ter cometido abusos contra meninas de 14 anos e de organizar uma rede de exploração sexual de menores.

Porém, o financista foi encontrado morto enforcado com um lençol em uma prisão federal dos EUA, onde aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Na época, imagens vazaram na qual mostravam o príncipe Andrew frequentando a residência do milionário. Além disso, uma mulher chamada Virginia Giuffre acusou o príncipe de a ter estuprado três vezes entre 1999 e 2002.

Na entrevista à BBC de 2019, Andrew negou os boatos e disse que não se lembrava de ter conhecido Giuffre. Segundo ela, os dois tiveram relações sexuais sem consentimento dentro de uma mansão em Londres.

“Eu não me lembro de ter conhecido essa dama, isso nunca aconteceu. Não, isso não poderia ter acontecido porque na data em questão eu estava em casa com as crianças [suas filhas]”, disse Andrew, após ser perguntado sobre os relatos de Giuffre.

O desfecho da história de abuso sexual

No ano passado, Virginia Giuffre entrou com uma ação contra o príncipe Andrew em Nova York alegando ter sido vítima de abuso sexual por parte dele. Após meses de interrogatório e diversas audiências, em fevereiro deste ano, as partes entraram em um acordo e Andrew foi obrigado a pagar uma indenização de $ 12 milhões de dólares à Virgínia.

Além disso, após o escândalo, a Rainha decidiu retirar Andrew de seus títulos e afiliações reais. O caso foi considerado um dos mais recentes escândalos da realeza dos últimos anos, tendo motivado inclusive conversas entre a rainha Elizabeth, o príncipe Charles e o príncipe William.