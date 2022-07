Veja como está atualmente como está Macaulay Culkin, de ‘Esqueceram de Mim’

Se você cresceu durante os anos 1990 e 2000, é bem provável que lembre de Macaulay Culkin como o garotinho que foi esquecido em casa - e na Sessão da Tarde - durante o Natal.

O Kevin de “Esqueceram de Mim” está bem presente no imaginário popular. Mas você sabe como ele está atualmente?

Sua carreira como ator começou cedo, aos quatro anos de idade. Seus primeiros papéis foram no teatro, mas sua estreia nos cinemas foi em 1988, quando ganhou um papel no filme “O Rochedo de Gibraltar”.

Sua atuação em “Esqueceram de Mim” lhe rendeu não apenas fama mundial, mas reconhecimento crítico. Ele foi indicado ao Globo de Ouro e ganhou um American Comedy Award e um Young Artist Award.

Macaulay Culkin em 'Esqueceram de Mim' (Foto: Divulgação)

Após gravar a sequência, Macaulay Culkin foi escolhido para dar vida ao live action de “Riquinho”, famoso desenho animado dos anos 1980. Contudo, o filme foi um fracasso.

Com isso, ele decidiu dar uma pausa na carreira. Milionário, ele já poderia ter se aposentado aos 14 anos. O ator ficou seis anos longe da atuação e resolveu se dedicar aos estudos do ensino médio.

Macaulay Culkin em "Riquinho" (Foto: Divulgação)

Contudo, seus últimos papéis já vinham sendo extremamente criticados - ao mesmo tempo em que Culkin alegava que seu pai o explorava (entenda aqui). “O Quebra-Nozes”, filme em que expõe seu talento como bailarino, foi extremamente criticado. Tudo isso contribui para que ele fosse se tornando uma estrela controversa.

Em 2000, Culkin voltou a atuar, em um teatro do Reino Unido. Após uma breve participação na série “Will e Grace”, ele voltou aos cinemas com “Galera do Mal”.

Mesmo assim, esse retorno foi cheio de polêmicas. Em 2004, ele foi preso nos Estados Unidos por estar em posse de maconha e tranquilizantes. A mídia estadunidense passou a tratá-lo como a estrela problemática - tal qual faria com Britney Spears anos depois.

No mesmo ano, precisou prestar um depoimento no julgamento de Michael Jackson sobre abuso sexual de menores de idade. Ele negou qualquer toque indevido do Rei do Pop.

Até 2019, ele foi participando de peças publicitárias e algumas séries de TV, sem conseguir reverter os problemas que sua carreira teve nos últimos anos. Seus comentários online passaram a repercutir, como quando reclamou de não ter aparecido na seção In Memoriam, do Oscar, ou quando alertou para o fato de todo mundo estar ficando velho, ao celebrar seus 40 anos de idade - veja mais.

Contudo, nos últimos anos Macaulay Culkin parece estar retornando ao bom imaginário. Em 2020, ele foi convidado para integrar o elenco principal da 10ª temporada de “American Horror Story”. Com o lançamento adiado por conta da pandemia, a série foi elogiada por críticos e pode ter sido o retorno da ex-estrela mirim aos bons olhos do público.

Macaulay Culkin em "American Horror Story: Red Tide" (Foto: Divulgação)

