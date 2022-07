Sobrinho de Ricky Martin acusa o cantor de incesto

Ricky Martin está envolvido em um novo escândalo. Segundo o site americano Vulture, da New York Magazine, o cantor porto-riquenho está sendo acusado de abuso e incesto por sobrinho.

Ao site, o advogado do famoso disse que ele não está envolvido com o sobrinho: “Ricky Martin não está, nunca esteve e nunca estará, envolvido em qualquer tipo de relacionamento romântico ou sexual com o sobrinho dele. Essa ideia não é apenas mentira, é asquerosa”, disse o advogado, alegando que o sobrinho sofre com problemas de saúde mental.

Ricky Martin pode pegar 50 anos de prisão (Reprodução/Instagram)

Aos 50 anos, Ricky Martin também enfrenta uma ordem de restrição após uma possível violência doméstica, que ocorreu em Porto Rico. O jornal porto-riquenho El Vocero informou que a ordem de restrição afirmava que o cantor e uma outra parte, que não foi revelada, “tinham um relacionamento há sete meses e se separaram há dois, mas Martin não aceita a separação. Ele liga para ele com frequência”.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Veja como Maria Bruaca vira o jogo e faz Tenório pedir perdão

Pelas redes sociais, Ricky Martin negou qualquer tipo de envolvimento com o sobrinho. No Twitter, o cantor disse que a ordem foi baseada em “alegações completamente falsas”, que ele responderá por meio do processo judicial.

A identidade do denunciante só foi revelada mais tarde, pelo site espanhol Marca. Segundo informou o portal, o nome dele é Dennis Yadiel Sanchez, de 21 anos.

Uma audiência na Justiça sobre o caso está marcada para o dia 21 de julho. Segundo o site Marca, caso sejam provados o envolvimento entre os dois e os crimes alegados, Martin poderia receber uma pena de 50 anos de prisão, conforme a lei porto-riquenha para casos de incesto.

“Estamos ansiosos para que esse caso horrível seja arquivado assim que um juiz possa analisar os fatos”, afirmou o advogado de Martin ao Vulture.

LEIA TAMBÉM: Atraso no lançamento do príncipe Harry pode sugerir que o conteúdo ainda esteja sendo discutido