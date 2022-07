Sessão de Sábado: Sininho de ‘Hook, a Volta do Capitão Gancho’ não tinha boa reputação nos bastidores

A TV Globo exibe na “Sessão de Sábado” deste sábado (16) o filme “Hook, a Volta do Capitão Gancho″, lançado em 1991. O filme é estrelado por Dustin Hoffman (”A Primeira Noite de um Homem”), Robin Williams (”Uma Babá Quase Perfeita”) e Julia Roberts (”Uma Linda Mulher”).

O filme conta a história de um Peter Pan já adulto: aos quarenta anos, é conhecido como Peter Banning (Robin Williams). Ele é um homem tão envolvido com seu trabalho que não dá a devida atenção à sua família, esquecendo até mesmo a sua origem. Contudo, ele se vê obrigado a retornar a Terra do Nunca, quando o Capitão Gancho (Dustin Hoffman) sequestra seus filhos.

Confira três curiosidades sobre “Hook, a Volta do Capitão Gancho″, segundo o IMDb:

“Tiker Hell”

Este era o apelido que a equipe de gravação deu à atriz Julia Roberts durante as gravações de “Hook, a Volta do Capitão Gancho″. Os boatos era de que ela era uma pessoa difícil de lidar, mas tinha quem a defendia, dizendo ser essa apenas uma reação ao seu trabalho solitário, um dos poucos feitos quase sempre com uso de tela verde. Ela tinha uma assistente nas gravações que tinha uma única responsabilidade: limpar seus pés.

Starman Hook

Originalmente, o papel de Capitão James Hook tinha sido oferecido ao cantor David Bowie. Contudo, o artista recusou e o estúdio acabou optando por Dustin Hoffman.

Diretor se arrependeu

Steven Spielberg, diretor do filme, admitiu posteriormente ter ficado desapontado com o resultado final do filme. Ele se culpou pelas cenas complexas de voo humano e por ter dificuldades de trabalhar com o elenco mais novo. Contudo, após a morte do ator Robin Williams, ele ressignificou tudo isso. Segundo Spielberg, foi neste filme que eles se conheceram e se tornaram bons amigos. Apesar de todas as críticas, reassistiu ao filme na ocasião do falecimento, em homenagem a Williams, mas não conseguiu terminar por não conseguir parar de chorar.

