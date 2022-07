Ex-BBB Arthur Picoli recusa convite para fazer conteúdo adulto: ‘Tenho vergonha’

O ex-BBB Arthur Picoli revelou que recebeu uma proposta generosa para produzir conteúdos em uma plataforma de conteúdo adulto. Mas, ele optou por recusar o convite.

Segundo o influenciador digital, que participou do “BBB 21″ (Globo), a proposta era para ganhar R$ 500 mil. Ao site Gshow, o atleta revelou o motivo para ficar fora da plataforma.

“No BBB todo mundo me via, mas tenho vergonha da exposição. Não sei explicar. Acho certíssimo quem faz e está ganhando uma grana, mas tenho vergonha. Acho que não levaria jeito e , por isso, não ganharia uma grana com isso (risos)”, contou o educador físico, que ficou marcado pelo seu rápido relacionamento com a atriz Carla Diaz.

Diferente dele, a ex-BBB Lumena Aleluia, melhor amiga de Karol Conká, aceitou o convite da plataforma de conteúdo adulto Privacy e disse, em entrevista ao jornal Extra, que em 10 dias faturou R$ 100 mil.

LEIA TAMBÉM: Sobrinho de Ricky Martin acusa o cantor de incesto; entenda

“Já entendi que tudo que eu fizer vai dar o que falar, seja bom ou ruim. Estou animada para continuar produzindo novos conteúdos para a plataforma, já já trago mais novidades!”, disse a psicóloga e DJ, de 31 anos.

Lumena diz que faturou R$ 100 mil em apenas dez dias em plataforma de conteúdo erótico (Divulgação)

Lançado no começo do mês de julho, o perfil de Lumena, que também esteve na 21ª temporada do “Big Brother Brasil” (Globo), já se tornou um dos mais acessados na plataforma. Muitos fãs gostaram de ver a sister, já outros passaram a atacar nas redes sociais por conta da nova empreitada na carreira.

Lumena destacou que as novidades que planeja estão relacionadas a colaborações com outros famosos que fazem sucesso na plataforma, como o cantor Dynho Alves e sua ex, MC Mirella. Também figura na lista da ex-BBB para futuras parcerias Larrisa Botino.

Para ter acesso aos conteúdos, os assinantes tem que desembolsar um valor de R$ 79,90 por mês, correspondente à taxa de assinatura do seu perfil.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Veja como Maria Bruaca vira o jogo e faz Tenório pedir perdão