Com bens apreendidos, Tirullipa chora e deixa a web: ‘Covardia’

Recentemente, Tirullipa viu sua carreira tomar um caminho bem longe da comédia e resolveu refletir sobre os últimos acontecimentos. Para quem não sabe, o artista teve alguns bens apreendidos pela polícia e teve seu nome envolvido numa ligação com um site de supostos crimes financeiros.

Nas redes sociais, o famoso apareceu chorando e decidiu esclarecer alguns pontos, antes de se afastar da internet: “Eu não teria 26 anos de carreira se eu não usasse com a verdade e com a honestidade. O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. É fake news essa notícia de que tenho envolvimento com alguma coisa criminosa”, começou.

Tirulipa avisa que vai deixar as redes sociais (Reprodução/Instagram)

Tirullipa afirmou aos seguidores que o trabalho foi pontual e não é recente: “Quase um ano depois de eu ter feito esse job pontual, a polícia descobriu algumas coisas sobre essa empresa e veio atrás dos influenciadores que já prestaram serviço para essa empresa”, emendou o artista.

Em seu desabafo, o comediante alegou que não tem vínculo com a empresa e que apenas recebeu por um trabalho. Ele ainda contou que alguns objetos foram levados para o inquérito: “Devolveram uma parte e já comprovei e provei tudo. Estou à disposição da Justiça. Pago meus impostos direitinho”, disse.

Mesmo abalado com o acontecimento, Tirullipa, que é filho do comediante Tiririca, falou que seu trabalho é fazer as pessoas felizes, mas que vai precisar se recompor: “Tiro muita gente da depressão, mas fico um pouco chateado quando querem sujar o seu nome. Preciso dar um tempo e vou para o meu porto seguro que é minha família”, encerrou.

Atualmente, Tirullipa participa do “Faustão na Band”, onde atua como jurado do quadro “Mochila do Riso” e do humorístico “Os Roni”, que vai ao ar no canal a cabo Multishow. Ele também já participou da “Escolinha do Barulho” (1999), do “Programa Ênio Carlos” (2005/2007), do “Show do Tom” (2007/2011), da “Feira do Riso” (2012/2013) e do extinto “Domingão do Faustão” (2013/2014).

