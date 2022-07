Atraso no lançamento do príncipe Harry pode sugerir que o conteúdo ainda esteja sendo discutido

Praticamente um ano após o anúncio de que o príncipe Harry lançaria seu livro autobiográfico como um “relato definitivo das experiências, aventuras, perdas e lições de vida que ajudaram a moldá-lo”, em suas próprias palavras, cresce a expectativa sobre o lançamento da publicação.

Isso porque, no primeiro comunicado divulgado pela editora, a data de publicação do livro foi inicialmente “agendada provisoriamente para o final de 2022″. Mas, tudo indica que isso não acontecerá, já que até agora a editora ainda não revelou nenhuma informação relevante sobre a publicação.

Esse comunicado de imprensa foi divulgado em julho de 2021, embora nenhuma data oficial de publicação tenha sido anunciada. O comunicado de imprensa confirmou ainda que o livro trará a visão de Harry sobre seu serviço militar no Afeganistão, seu papel como marido de Meghan e pai dos filhos Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor.

Na época, a editora britânica Penguin Random House anunciou o livro de Harry quatro meses depois que a entrevista de Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey levantou alegações prejudiciais contra a monarquia, incluindo que um membro da família real não identificado teria feito um comentário racista sobre o filho do casal, Archie.

Mas, de acordo com o Daily Mail, essa omissão de informações pode estar acontecendo porque a editora planeja que o lançamento do livro poderá esperar mais uns meses, podendo inclusive nem acontecer em 2022. Claro, isso é apenas especulação, já que nenhuma informação oficial da editora foi confirmada sobre a data de lançamento.

O que dizem os especialistas sobre o livro de Harry

Durante o programa Jeremy Vine, na rede britânica Channel Five, alguns especialistas em realeza foram ouvidos, incluindo Owen Jones, um autor e colunista do The Guardian, que disse: “As pessoas que se opõem a isso [à publicação do livro de Harry] são as mesmas que normalmente se autodenominam de ‘guerreiros da liberdade de expressão’. Mas, Harry não pode falar. Ora, Harry pode fazer o que quiser. Ele pode publicar seu livro”.

Para os especialistas, o atraso pode estar relacionado com o conteúdo do livro. O radialista Mike Parry disse também no programa de TV: “Você sabe que no mundo editorial eles não dão 14 milhões de dólares por algo que não vai vender centenas de milhões de cópias. Portanto, deve ser sensacional”.

Para completar o debate, a apresentadora Claudia-Liza Vanderpuije respondeu: “Acho que o príncipe Harry poderia escrever ‘acordei, comi ovo na torrada’ e eles ainda vão pagar US$ 30 milhões porque ele é um grande nome”.

Especulações sobre o atraso na publicação

No final de maio, se especulou que o atraso no lançamento estaria relacionado ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, uma celebração de 4 dias que comemorou os 70 anos de reinado da Rainha e que aconteceu em junho deste ano no Reino Unido.

O príncipe Harry tem um relacionamento aparentemente próximo com a sua avó e, apesar da relação mais distante que tem tido com os demais membros da Coroa nos últimos dois anos, acredita-se que ele não deva lançar seu livro neste ano para não ofuscar as atenções do público.