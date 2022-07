Veja o que disse Deolane Bezerra após ter relógios e carros de luxo apreendidos pela polícia

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra se pronunciou na noite da última quinta-feira (14) sobre o mandado de busca e apreensão cumprido pela polícia em sua casa em Alphaville, em São Paulo. Relógios e carros de luxo foram levados pelas autoridades.

Por meio dos stories de sua conta no Instagram, Deolane apareceu ao lado de um avião após voltar de viagem do Nordeste e disse não estar preocupada com a investigação.

“Gente do céu, acabei de descer do avião e meu celular está estourado. Vou ver tudo que estão falando a meu respeito mais uma vez. É, Brasil, é sobre isso. Ter opinião política, ser verdadeira e trabalhar honestamente muitas vezes gera isso, né? Mas vamos para mais um processo”, disse a influencer.

Ela continuou, em tom irônico: “Deolane, o que você ganhou depois da fama? Processos. Um bocado, mas vamos para cima, né? Sou brasileira e não desisto nunca. Bora pra luta.”

Entenda o caso envolvendo Deolane Bezerra

De acordo com a coluna de Leo Dias, do “Metrópoles”, o boletim de ocorrência aponta uma investigação sobre suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, a partir de lavagem de dinheiro.

Diversos itens foram apreendidos, dentre eles estão um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022, sete cadernos/agendas com anotações, quatro notebooks, registros de contabilidade, dois relógios da Rolex e dois da grife Bvulgari – que de acordo com a investigada, se trata de cópias – e um aparelho celular iPhone 13 Pro Max.

Nota da assessoria

A assessoria de Deolane Bezerra emitiu uma nota após o episódio. Segundo a equipe, a ação da polícia foi consequência de um suposto patrocínio da empresa investigada, Betzord, em relação a uma festa de 2021, sem qualquer tipo de ligação criminosa com a influenciadora digital.

Confira a nota na íntegra:

“A assessoria jurídica da advogada e influenciadora DEOLANE BEZERRA comunica que, no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe de investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line. Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada APENAS como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora. Cumpre esclarecer que, todos os contratantes da Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produto/serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial. Cumpre salientar que, repudiamos e tomaremos as providencias cabíveis contra qualquer tentativa de sensacionalismo que tentem vincular a imagem da Deolane Bezerra a condutas delituosas. Em observância a limitação do segredo de justiça para o apuratório, é o que temos no momento para explicitar.”

