‘Thor: Amor e Trovão’ confirma easter egg de ‘Guardiões da Galáxia Volume 2′

O último filme de Thor, ‘Thor: Amor e Trovão’, além de levar o herói em uma saga pela busca de sentido e unir vários heróis para combater Gorr, o carniceiro dos deuses, leva os espectadores a uma conexão fantástica com ‘Guardiões da Galáxia 2′. Em ‘Thor: Amor e Trovão’, Gorr perde a fé após a morte de sua filha e mata o deus que ignorou suas orações com a Necrosword.

Em vez de matar deuses um de cada vez, Gorr procura os meios para matar todos juntos, chegando ao Altar da Eternidade. Segundo a lenda, aquele que chegar lá poderá realizar um desejo que muda a realidade. Para abrir um portal para o Altar, Gorr precisa do machado Stormbreaker de Thor.

Assim ele atrai Thor e Jane Foster, com o manto da Poderosa Thor, para o portal em uma busca sombria que se conecta ao confronto final do Senhor das Estrelas com seu pai cósmico Ego.

Em ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2′ é a primeira vez que o ser cósmico é visto no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Quando Peter Quill foi tentado a se juntar ao pai, seus olhos ficaram pretos e cheios de estrelas.

O Senhor das Estrelas então disse que podia ver a Eternidade, um emocionante easter egg referenciando o ser cósmico que agora foi devidamente introduzido em ‘Thor: Amor e Trovão’.

Embora em ‘Guardiões da Galáxia 2′ a referência à Eternidade tenha sido breve, ainda foi um momento emocionante sugerindo um papel futuro no MCU como criador do multiverso.

‘Thor: Amor e Trovão’ finalmente fornece esse papel quando Gorr é convencido a trazer sua filha de volta à vida em vez de matar todos os deuses com seu desejo. Gorr morre no processo, mas graças à Eternidade, sua filha, Love, é trazida de volta e será cuidada por Thor.

Vendo de forma mais ampla, certamente é uma grande introdução a um dos seres cósmicos mais poderosos do MCU, que poderia muito bem ser apresentado no futuro, à medida que o multiverso e o cosmos continuam a ser explorados.